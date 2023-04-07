選舉處預算增七成 預留應付「可能舉辦」區選

倘選舉將聘1000名非公務員

根據預算案，選舉事務處2023/24年度預算開支約為14.16億元，較2022/23年度修訂預算大幅增加69%。政制及內地事務局解釋，今年預算增加主要基於須預留撥款應付可能舉辦的區會選舉及立會補選，選舉事務處將確保資源進行工作。去年立會選委會界別4個議席補選，選舉事務處在2022/23及2023/24年度補選修訂預算及預留撥款分別為8500萬及500萬元，即相關開支9000萬元。

區議會現有334個議席懸空，民政及青年事務局回覆立法會就預算案質詢時表示，2022/23年度懸空議席減少約2.8億元預算開支。民政事務總署今年度及下年度就18區關愛隊開設25個有時限公務員職位，每年開支2200萬元。

大型宣傳憲法基本法

實際開支增600萬至3200萬

政府去年將基本法推廣督導委員會更名為憲法和基本法推廣督導委員會，政制局稱，2022/23年度原預算2600萬元宣傳憲法及基本法，為配合委員會策略，局方調撥資源大型宣傳推廣，實際開支增至3200萬元。政制局稱2023/24年度宣傳推廣預算開支2600萬，視實况適當運用。