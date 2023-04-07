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8797高才通獲批 九成半內地人 上月起須申報職業界別

【明報專訊】政府去年12月28日推出高端人才通行證計劃（高才通），入境處昨（6日）表示，截至今年2月獲批的8797申請中，來自內地申請數目有8325宗，佔整體申請數目近95%；至於來自加拿大97宗申請、澳洲77宗申請及美國69宗申請，則分別只佔近1%（見表）。另外，去年有142名受養人透過高才通來港。處方又稱，上月1日起調整申請流程，要求有工作經驗的申請人，必須申報其職業所屬的界別以作分析。

過往3財政年度紀律懲處數

警務處最多 郵政署居次

公務員事務局表示，截至去年12月31日，過往3個財政年度有542名公務員，因干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行，被正式紀律懲處；另有1123人因干犯性質較輕微的不當行為而被簡易紀律懲處。過往3個財政年度，共有1665名公務員被正式或簡易紀律懲處。根據局方的統計數字，過往3個財政年度警務處人員是被紀律懲處數量最多的部門，2022至23年度有71人正式紀律懲處，包括免職降級及嚴厲譴責等，另有148人被簡易紀律懲處，包括口頭及書面警告等。其次則是郵政署人員，2022至23年度分別有17人及37人被正式及簡易紀律懲處。

緊急事故中心

2020年至今共啟動17次

至於在重大事故或天災期間，負責監察及協調各應急服務單位的工作的「緊急事故監察及支援中心」，保安局昨表示，由2020年至今共啟動17次，包括2020年因涉公共秩序「黑暴」事件、「鑽石公主號」郵輪爆發新冠病毒，以及前年涉公共秩序或恐怖襲擊的孤狼式恐襲「刺警」案等。今年兩次包括出入境口岸恢復通關及土耳其地震災區搜救行動而啟動。局方表示，緊急事故監察及支援中心無常設職位，日常管理由局方轄下的緊急事故支援組負責，投入運作時則會派出一名首席助理秘書長或助理秘書長職級人員擔任主管。

遣送政策去年底更新

27人法律程序未完被遣返

立法會去年底更新遣送政策，當聲請不獲確立者的免遣返聲請司法覆核許可申請或申請被高等法院拒絕後，除非法庭另有指令，否則入境處便會遣送聲請人離港。保安局表示，入境處去年遣送1097名聲請不獲確立者離港，較前年上升約46%；而更新遣送政策生效的12月7日至2023年2月底期間，處方共遣送301名聲請不獲確立者離港，包括168聲請人司法覆核被拒，當中27名聲請人被遣送時有尚待處理的法律訴訟程序。

13%新聘見習督察年逾40

選委界議員尚海龍引述警方曾以「有心唔怕遲」口號，招募較為年長市民加入警隊。警務處在2022至23年度計劃招聘240名督察及1350名警員，根據警方的數字，該年度聘用的130名見習督察及437名警員中，分別有17名見習督察和13名警員年齡41歲或以上，分別佔整體新招聘警員約13%及約3%。

相關字詞﹕警務處 郵政署 保安局 公務員事務局 高才通

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