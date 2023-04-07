平整興建需時 議員料最快2032年有樓供應

立法會發展事務委員會委員陳學鋒預計，局方早前透露項目於2025年進入城規等程序，項目於2026或2028年才完成部分土地平整工程，預計連同設計及興建等程序，或需時約7年，即2032年部分項目才有單位面世。

陳學鋒表示，土地共享先導計劃推出之初發展商持觀望態度，反應並不熱烈，亦「唔知道遊戲規則玩法」，但目前政府決心穩定房屋供應，認為能給予社會大眾明確方向，當局不論市道上落，都能提供穩定房屋供應，認為有助計劃推進。

何鉅業：大埔項目涉逾萬伙

料需至少6年發展

城規會委員、測量師學會前會長何鉅業表示，即使目前行會已將兩份分區計劃大綱核准圖發還城規會修訂，但改劃仍需時落實研究，連同其餘程序如設計及施工等，料需時數年。他以大埔社山路及林錦公路項目為例，由於申請涉共逾萬單位，發展規模較大，屆時或分期發展。何鉅業表示，由於項目發展參數較大，預計整個施工程序最快亦需6年，其中第5年或可落實第一期，第6年起或可開始落實第二期，但具體仍需視乎項目整個設計。