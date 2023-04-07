土地共享兩項目 政府啟動改劃 未按慣例由發展商申請 環團：幫到出面

明報記者 馬耀森 區慧盈

土地共享先導計劃推出至今，政府共接獲5宗申請。政府去年11月初公布，其中3宗申請獲顧問小組支持，料今年展開規劃等程序，2025年展開工程。該3項目以大埔社山路及林錦公路規模最大，涉逾萬單位；另外兩項目位於元朗永寧村及蠔洲路，當中蠔洲路地盤位於濕地緩衝區。

未提去年11月獲批元朗永寧村項目

大埔社山路及林錦公路以及元朗蠔洲路項目率先開綠燈，由政府啟動改劃程序，而非由發展商申請改劃，做法與一般有別。餘下元朗永寧村項目，去年11月已獲批，項目位於屏山分區計劃大綱圖，但昨日公布未有提及。

環團質疑做法對城規會施壓

長春社公共事務經理吳希文認為，該計劃由發展商提出申請，應由發展商根據《城規條例》第12A條向城規會提出申請修訂圖則，需時至少3個月，若獲批才由政府啟動改劃程序。他指現時做法不但跳過「12A」，形容是「政府幫到出面」，再加上政策「加持」，對城規會審議構成壓力。

委員何鉅業：不會有壓力

吳希文以大埔林村項目為例，指發展商過去曾向城規會闖關，惟兩次申請均由申請人自行撤回，現時透過土地共享計劃申請並獲批，又由政府提出改劃申請，相信成功闖關機會大增。

城規會委員何鉅業認為，委員會審批不會有壓力，稱該兩項目仍要符合城規條例下的技術要求，例如環境、交通及基建等才可獲批。他又表示，若精簡城規程序相關法例修訂於今年上半年通過，屆時該兩項目或有望受惠於此條例草案，若項目爭議不大，預計可減省約3個月時間。

議員：有別私人發展

政府主導非常合理

立法會發展事務委員會委員林筱魯表示，土地共享先導計劃有別於私人發展計劃，認為由政府主導過程非常合理。他以過渡房屋為例，計劃申請人即使為非牟利機構，但過程中都是政府主導計劃，若政府不推動，有機會「過唔到」。林認為本質上申請人只是營運方配合政府落實其政策。