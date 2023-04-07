社署：已提3院舍恢復疫前探訪安排 業界：開放後長者歡容

江玉歡早前收到家屬投訴稱有院舍要求家屬與長者隔板相見，亦有家人欲帶長者外出賀壽遭拒。江玉歡昨接受本報查詢稱，知悉社署已聯絡相關院舍跟進，相信院舍已改善，她近一兩日未再接獲相關家屬投訴。她提到，有安老業人士稱有院舍因出現爆發而限制探訪，認為若如此院舍應該解釋清楚，她說求助家屬的相關院舍均未解釋限制原因，認為「溝通很重要」。

香港安老服務協會執委鄒錚昨在港台《千禧年代》表示，很多院舍已恢復至疫前探訪安排，但不同院舍探訪要求可能不同，例如若一間院舍仍有零星感染個案，有可能實施嚴謹措施以防爆發。不過，她稱若院舍無個案或沒太大傳染病擔憂，但仍實施較嚴謹探訪安排，相信相關院舍「還是有啲驚」。她亦強調院舍與家屬溝通很重要。

鄒錚相信大部分院舍都希望探訪回復正常，稱3年疫情對長者衝擊很大，現時不想限制探訪次數，會鼓勵家人多些前來探訪甚至多帶長者外出，相信有助改善長者身心健康。她提到，近期開放院舍後，「見到老人家歡容咗好多」，認為大家要平衡。