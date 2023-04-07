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社署：已提3院舍恢復疫前探訪安排 業界：開放後長者歡容

【明報專訊】社署上周去信安老業指示院舍應恢復至新冠疫情前探訪和外出安排後，立法會議員江玉歡收到家屬求助稱部分院舍仍設限。社署回覆稱，安老院牌照事務處督察已主動聯絡涉事3間安老院，提醒負責人參照署方上月27日就院舍探訪和外出安排的指示，盡量恢復疫情前安排。有安老業人士稱會鼓勵家人多些探訪或多帶長者外出，近期開放院舍後長者「歡容咗好多」。

江玉歡早前收到家屬投訴稱有院舍要求家屬與長者隔板相見，亦有家人欲帶長者外出賀壽遭拒。江玉歡昨接受本報查詢稱，知悉社署已聯絡相關院舍跟進，相信院舍已改善，她近一兩日未再接獲相關家屬投訴。她提到，有安老業人士稱有院舍因出現爆發而限制探訪，認為若如此院舍應該解釋清楚，她說求助家屬的相關院舍均未解釋限制原因，認為「溝通很重要」。

香港安老服務協會執委鄒錚昨在港台《千禧年代》表示，很多院舍已恢復至疫前探訪安排，但不同院舍探訪要求可能不同，例如若一間院舍仍有零星感染個案，有可能實施嚴謹措施以防爆發。不過，她稱若院舍無個案或沒太大傳染病擔憂，但仍實施較嚴謹探訪安排，相信相關院舍「還是有啲驚」。她亦強調院舍與家屬溝通很重要。

鄒錚相信大部分院舍都希望探訪回復正常，稱3年疫情對長者衝擊很大，現時不想限制探訪次數，會鼓勵家人多些前來探訪甚至多帶長者外出，相信有助改善長者身心健康。她提到，近期開放院舍後，「見到老人家歡容咗好多」，認為大家要平衡。

相關字詞﹕探訪 社署 新冠疫情 安老院

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