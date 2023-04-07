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本年第二宗流感童殁 腦痹少年不治

【明報專訊】本港再有兒童感染甲型流感後死亡，一名患大腦麻痹17歲少年本周日（2日）出現病徵，確診後病情持續惡化，兩日後不治。連同上述個案，衛生防護中心今年共公布兩名兒童因流感病殁。中心昨另宣布，最新監測數據顯示，本港已踏入流感季節，提醒各界提高警覺、加強個人保護措施。

衛生防護中心日前公布，一名患有大腦麻痹症、沒接種今季季節性流感疫苗的17歲少年，本周日開始發燒氣喘，翌日送院，其呼吸道樣本證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，當時情况已屬危殆。中心另稱，該少年染疫後出現嚴重肺炎及休克的併發症。

醫管局回覆查詢時確認，男童轉送至威爾斯親王醫院兒科深切治療部後，情况持續惡化，至周二（4日）晚上近11時離世，個案會轉交死因裁判官跟進。

流感陽性率3年首超9.2%基線

根據衛生防護中心新一期《新冠及流感速遞》，3月26日至4月1日實驗室樣本流感病毒陽性率9.89%，為自2020年2月後首次超過9.21%的基線水平。此外，定點普通科門診、私家醫生診所呈報的流感病例比率亦較此前一周上升。中心表示，數據反映「本地季節性流感的整體活躍程度持續上升」，本港已踏入流感季節。復活節長假期間不少人選擇到外地旅遊，中心提醒市民出發前需特別留意目的地流感情况。

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