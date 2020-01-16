兩人以功績求情 妻獲袁國勇讚盡責 夫被譽SARS英雄

大律師布喜后替莊求情稱，莊1999年從港大醫學院畢業後翌年便加入醫管局，至今工作逾23年，現任總行政經理（應急事項）。莊過去3年於抗疫工作不辭勞苦，2020年獲頒「行政長官社區服務獎狀」。

布續稱，莊身兼伊利沙伯醫院客席顧問，曾在多個流行病學研討會擔任講師。袁國勇在求情書讚揚她是誠實、盡責的醫生，對公眾健康的政策、應對危急情况的措施有計劃且適時的準備，亦為預防和對付季節性流感作出重大貢獻。

資深大律師駱應淦為趙求情稱，趙曾在2003年SARS疫症期間，自願調往瑪嘉烈醫院深切治療部，獲上司及同事寫信讚揚「SARS英雄」。趙身兼多項職務，包括現任明愛醫院顧問醫生、骨科醫學會理事、港大和中大醫學院矯形外科及創傷學系榮譽臨牀副教授。

駱引用一次舊事稱，趙曾在街上拾獲頸鏈後交予警方，獲贈警方嘉許書，以此形容趙拾金不昧，為人不貪婪，本案與其性格不脗合。

須紀律聆訊 或暫除名「大挫折」

辯方又提到，兩被告被定罪後須面對醫委會紀律聆訊，有可能除名一段時間，對他們而言屬很大挫折及代價，莊更可能快被停職，失去穩定收入。