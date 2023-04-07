醫局總經理與夫超市偷竊罪成 官拒納「非自願招認」說法 共罰萬元

辯稱不專心掃漏 官：未見掃多

被告趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲）否認去年4月23日在黃埔AEON偷竊總值1632.8元的10件食物。控方案情指稱，AEON保安目睹兩人使用自助付款機時部分貨品未經掃描便放入購物袋，於是截停兩人並報警。兩人在警員面前招認「偷嚟自己食」，以及在警署錄口供認「由於一時貪心，偷嚟自己食」。

被告未即離超市 反映確信成事

裁判官梁雅忻裁決稱，兩被告聲稱非自願下招認，但法庭拒納兩人證供，裁定兩人招認可呈堂。梁官續稱，從AEON閉路電視拍攝到的客觀行為可見，趙掃描貨物時有檢查自助付款機的熒幕，亦能意識到有什麼貨物未經掃描。雖然趙辯解不專心才犯錯，但鏡頭拍攝不到他會不專心下重複掃描單一貨物，卻只見他沒有掃描部分貨物；莊負責將籃子內貨物交給趙，並將他掃描過的貨物放入購物袋，片段可見莊曾直接將貨物從籃內直接放入購物袋。

梁官不相信兩人稱擔心身處杭州疫區的孻女而分神之說法，指兩人對於「有咩有掃描，有咩無掃描，心知肚明」，而且提及有掃描貨物值約600元，但無掃描貨物總值約1600元；至於兩人無即時離開AEON，因為盜竊者以為瞞天過海就不用即時離開，此反映兩人當時確信自己成事，裁定兩人盜竊罪成。

罪成4周內須呈醫委 嚴重或研訊

醫管局回覆稱，案件司法程序未完結，不作任何評論，涉事員工正在休假。本身是執業律師的醫務委員會初級偵訊委員會委員林志釉表示，醫生被裁定干犯可判監罪行後，須於28天內向醫委會呈報及提交資料，初偵檢視後如果認為案件嚴重，便會建議召開研訊；研訊會檢視案件性質和嚴重程度、醫生行為會否對病人安全構成隱患等作判決，最嚴重可判處永久停牌。林稱，雖然盜竊與醫術或醫德未必有直接關係，但醫生誠信也是研訊考量之一。

【案件編號：KCCC1147/22】

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