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「女仔做工程師？」 盼自身經驗改變性別定型

【明報專訊】在生產力局負責智慧城市部的羅詠婷，入職逾4年多以來與團隊專注機械人應用等研究，上月獲工程及科技學會（IET）香港分會頒發「傑出女青年工程師獎」。過去社會固有觀念認為工程屬男性主導工作，近年情况雖大為改善，但羅詠婷考慮到獎項仍標籤「女工程師」，早前還在猶豫應否報名競逐獎項。惟她見有家長仍抱着性別定型的角度看待工程工作，遂維持決定申請遴選，盼以自身經歷改變社會固有觀念。

詫異40歲家長仍抱舊觀念

羅詠婷認為，當社會不再特別標籤「女工程師」或「男工程師」時，就屬理想的平等共融狀態，因此初時曾掙扎應否報名遴選「傑出女青年工程師獎」。她入行後踴躍參與各類師友計劃，有一次與一名10多歲女學生及其家長見面時，家長一句「女仔做工程師？」讓她感到特別愕然，亦令她決定繼續報名。「這句說話如果由我媽媽的口中說出也尚算合理，（因為）她60歲；但如果這句說話由一名40多歲的人說出，反映當中相隔20多年來社會沒有進步。」羅最終有幸得獎，她期望以自身經驗給社會及家長信息，女性從事工程並非奇異。

近年本港受移民潮等多項因素影響，多個行業面對人才短缺，現年30歲的羅詠婷說，「從小在香港成長，也喜歡這個地方」，因此想在香港繼續發展。

冀不用再強調「女工程師」

談到成長過程，她透露跟工程結緣與她從事工程維修的父親有關。小時候每逢周末，她都會到父親的工作室探索，最喜歡是拆開麥當勞開心樂園餐的玩具零件，了解它毋須電力也能動的原理，令她對工程起碼不抗拒；不過，在她中小學時就較少STEM（科學、技術、工程和數學）相關課程。

面對本港人才流失，她指政府已推出大量「搶人才」措施，認為現時更重要的是加強教育，長遠培育本地人才。以創科為例，她認為及早讓中小學生參與更多STEM活動，將有助開拓小孩的興趣。

與其搶人才 不如培育人才

她以早前受邀做中學機械人大賽評判為例，過程中她觀察到學生除了要溝通及學習工程技術之外，同時可了解其他學校學生的想法，然而在其中學時期則較少類似活動，要與校外學生互動，或只有在公開試等場合。

相關字詞﹕工程師 人才流失 生產力局 創科線

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