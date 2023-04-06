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智慧城市舵手：科技普及須人機共融 生產力局獲獎工程師 設計機械人關鍵溝通互動

【明報專訊】政府近年大力推動本港發展創科，重點之一是發展「智慧城市」。在上月獲工程及科技學會（IET）香港分會頒發「傑出女青年工程師獎」優異獎的生產力促進局智慧城市部高級顧問羅詠婷（Cadence），過去逾4年多主力發展「智慧出行」及「智慧環境」技術，她接受本報專訪時表示，發展新技術要注重科技與人之間的關係，因此她與團隊在研發機械人技術時，特別注重兩者互動。她認為發展智慧城市固然為市民生活帶來便利，但前提須得到市民接受，才真正普及。

明報記者 鄭律銘

加入生產力局逾4年的「90後」羅詠婷日常負責開發智慧城市方案，過往曾與團隊共同開發多個系列機械人，用途包括運載物品、設施及資產管理、消防支援等。各款機械人不乏運用人工智能（AI）等前沿技術，但她認為研發過程最難、最需要處理的是人類與機械人的互動，兩者「溝通得好」、社會對機械人有好的觀感，才可塑造人機共融（human-robot harmony）環境，從而令技術普及。

加入生產力局逾4年

開發多款機械人系列

她以其團隊2018年開發的機械人「自動駕駛運載系統MiniMover」為例，為減少疫情下生產力大樓的人流，特意使用該機械人在地面接收客戶提交的水質樣本，由地下乘搭升降機往4樓，再送到實驗室門外。要令機械人自行乘搭升降機，需運用物聯網技術，令它可透過無線裝置讀取升降機所處樓層，再發出指令。

懂搭𨋢讓人 需物聯網技術

此外，人是升降機的主要使用者，羅詠婷團隊因此花大量心思設計系統，令機械人可與人「融洽相處」。她們在系統加入「人類優先」的設定，例如多人同時等𨋢，會讓人先入𨋢；機械人亦會讀取升降機的使用狀况，避開人流高峰期。她與團隊又運用人工智能影像分析技術，令機械人可判斷升降機內是否有足夠空間，才決定會否進入，抑或等下一轉。另一方面，一同搭𨋢的人也要知道機械人的下一步行動，因此設計機械人懂得在進出時播放語音，告訴人「我要出𨋢啦，唔該借借」、「我要入𨋢啦，唔該借借」等。

羅表示，同系列機械人已發展至第三代，第二代加入5G功能，可實踐低延時影像傳送，第三代可用於設施管理。該系列機械人將首度落地應用，在一個由非政府組織管理的營地協助運送物資。

機器處理重複工序

讓人專注重要任務

羅詠婷表示，其團隊開發的機械人亦希望可為企業紓緩人手緊絀問題。團隊早前開發了巡邏機械人T-trainee系列，現時在港鐵啟德站負責在關站後通宵時分巡邏車站，檢查照明系統運作是否正常、防煙門有否關妥，如有故障會記錄下來，再由站員跟進。同系統另一款機械人則在車廠工作，檢查車廂內的安全標示貼紙是否完好。

羅詠婷認為發展智慧城市目的是為生活提供便利，相關技術正好為人類減省重複的工序，令珍貴的人力資源用於處理其他更重要工作。

相關字詞﹕機械人 智慧城市 生產力促進局 工程及科技學會 創科線

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