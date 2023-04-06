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涉「陰陽合同」剋扣外勞工資 院舍兩負責人被捕

【明報專訊】有傳媒近日報道，有安老院涉嫌利用「陰陽合同」手法，偽造另一份「勞務合同」每月向內地來港的外勞護理員騙取「勞務費」，變相剋扣工資，警方昨證實商業罪案調查科前日（4日）拘捕兩人，涉嫌串謀詐騙，據悉為院舍負責人。

《文匯報》上月底報道，有院舍涉嫌串謀內地中介，透過偽造「勞務合同」每月向外勞收取「勞務費」，剋扣外勞兩至三成薪金，其後工聯會聯同事主召開記者會交代事件。由內地來港擔任護理員的事主琴姐（化名）合約月薪約1.4萬元，但被院舍以「勞務費」名義剋扣薪金，每月扣起3150元。

3事主每月被索至少3000「勞務費」

警方回覆，商業罪案調查科接獲相關部門轉介一宗懷疑非法奪取他人財物案件，經調查後於本月4日分別在跑馬地和灣仔拘捕一名49歲本地男子及一名75歲本地女子，涉嫌串謀詐騙，兩人正被扣查，案件仍在調查。勞工處回覆，近日有關輸入護理員的僱傭權益受剝削，該處已即時跟進，並與相關執法部門保持聯繫，正在調查。

據悉，警方接獲勞工處轉介案件，被捕男子為登記護老院持牌人，另一被捕人是其家人，警方初步接觸到3名受害人，他們被要求每月提供3000至5000元「勞務費」。

陸頌雄倡設外勞求助熱線

工聯會立法會議員陸頌雄表示，現時外勞制度有漏洞，政府應加強監管，勞工處未來亦須加強巡查。他認為要同時加強外勞的勞工權益意識，並建議勞工處設立專供外勞求助或投訴的熱線。他表示正協助是次挺身投訴的工友於本地轉工，呼籲發現同類剝削事件的工友盡快聯絡工會。

社署：有突擊巡查 續聯絡相關部門

社署回覆，社署安老院牌照事務處早前獲悉有關報道，以及在院舍負責人因相關事宜被捕後，均有派員到院舍突擊巡查，院舍運作及為住客提供的服務沒受事件影響。社署稱會繼續按既定職權規管安老院，並就院舍涉及輸入勞工的違規行為與相關部門緊密溝通。

院舍人手嚴重短缺，政府今年6月將推出院舍輸入護理員特別計劃，額外引入約3000名護理員，計及全港已有約4000名輸入護理員，輸入配額上限為7000人，並容許各類型院舍申請輸入護理員，但繞過勞顧會審批，改由專責小組負責，遭勞工界批評「架空勞顧會」。

相關字詞﹕外勞 安老院 警方 工聯會

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