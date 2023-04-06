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憂失撥款淪「有錢人運動」 港將恐冰球界青黃不接

【明報專訊】有份出戰今年2月波斯尼亞世錦賽的港隊代表楊俊英昨稱，球員花不少心血訓練，但坊間焦點放在國歌事件，賽果卻無人問津，令他感到無奈。他反問政府擬削減撥款對事件有何幫助，憂會影響現役及新晉運動員訓練，減少資助令冰球變為「有錢人運動」，而有潛質但財政未能負擔的生力軍卻步，或致本地冰球發展「青黃不接」。

逾半隊發燒 領隊獨奔忙

嘆逆境取勝無人關心

另外，在2020年冬季青年奧運會奪銅牌的冰球員Elvis認為懲處「過分嚴厲」，他指每名運動員生涯短暫，冰協若被暫停會員資格，精英球員生涯或等同畫上句號。

楊俊英昨受訪時憶述在波斯尼亞作賽期間，逾半球員因不適應寒冷天氣發燒，「有人病到手軟腳軟，甚至出唔到房門」；領隊關婉儀當時急於找醫生為他們診症，又要四出張羅藥物，認為領隊一個人已盡力承擔各項工作。他指不少球員「頂硬上」，在隊員不足下於加時環節擊敗新加坡，可惜球隊盡力作賽未受關注。在播錯國歌事件上，他指主辦方已承認責任，而冰球賽事各項工作多由義工協助，忙碌時或難顧及每個環節。

裝備租場貴 選手多倒貼作賽

現年30歲的楊俊英說，小時候家裏無法負擔學習冰球費用，到21歲才做兼職重拾這項運動。本港無專門用作訓練冰球的場地，撇除數萬港元裝備，這項運動最大開支是租用冰場訓練，加上私人冰場大部分時間對外開放，故球隊只能在早上6至7時或晚上10時才有場地練習。

對於坊間批評本港冰球水平較其他運動差，他指不少運動員均有正職，要撥私人時間訓練，甚至「貼錢」作賽，認為即使「不太叻」都不是重點，但每名花上心血的港隊代表都值得尊重。

球齡短暫 青奧代表憂虛耗生涯

今年19歲的Elvis表示，他由4歲起接觸冰球，在2020年參加冬季青奧。他稱只有符合該年齡層的運動員才有資格參賽，而當時15歲的他有幸成為兩名本港代表之一，屬「一生人一次」機會。他擔心政府削減對冰協的撥款資助，會令年輕一代訓練質素下降和訓練次數減少，而冰球運動員日後或無法像自己一樣爭取參賽的機會。

Elvis又說，冰球賽勝出一方在賽後都會奏唱國歌，故運動員熟悉相關程序，不認為有任何人會刻意播錯；從事實看來，播錯國歌事件責任在主辦方，作為球員感無助，盼政府仔細閱讀冰協報告及體恤冰協處境。

相關字詞﹕港協暨奧委會 播錯國歌 香港冰球協會

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