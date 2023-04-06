冰協報告三致歉 憾不可控因素釀事 認領隊乏支援 擬增查歌監督員 冰協網載音檔

冰協上月20日向港協暨奧委會提交的補充報告，逐點回應冰協如何執行港協去年就處理國歌及國旗指引的情况。對於港協批評冰協沒有遵從相關指引規定處理國歌，讓國歌獲得應有尊重，冰協報告提到港隊2月底抵達薩拉熱窩後，關婉儀無法把已帶備的兩份國歌「硬拷貝」交給主辦方。關曾要求聆聽和檢查國歌惟無得到回應，並一直尋找主辦方負責人不果，其他職員稱只有負責人才能協助檢查國歌，但相關負責人直至頒獎典禮才出現。冰協重申事發後翌日已深表歉意，稱已盡力按指引行事，由於眾多不可控因素，遺憾無法完成每一步。

稱主辦方負責人「失蹤」 感憤怒

冰協稱，對播錯國歌事件感到憤怒及受騙，因主辦方工作人員掉以輕心，形容即使冰協「急如熱鍋上的螞蟻仍然不得要領」，將會汲取教訓，日後在完成核對國歌或交接載有國歌的儲存磁碟前，不會安排任何球員進場；亦會繼續配合港協的指引，領隊必須常備兩份正確國歌，及使用前與主辦方核對是否正確等。冰協稱早前向主辦方發出的國歌連結，是按港協要求而發出，形容「這也是播錯國歌的第一個導火線」；而在報告中，冰協稱為免日後再出現類似情况，將在冰協的網頁上，經常保存最新版本的正確國歌，以便緊急時可下載使用。

指國歌連結是第一個導火線

冰協在總結提到，由於裝備及私人球會訓練費用等略為高昂，推動冰球相當困難；過去10年在政府和港協支持及資助下，球員獲更多可負擔的訓練及到海外作賽機會，重申對事件上有負所託感責無旁貸，但希望是次「不幸遭遇」不會影響運動員參與冰球機會。

霍啟剛否認辭冰協榮譽會長

事隔逾一個月，港協暨奧委會周二（4日）表示啟動暫停冰協會員資格的程序，要求冰協一個月內提交全面書面解釋，並提出改善企業管治方案，否則會透過特別決議案暫停會員資格。政府其後表示，若港協落實暫停其資格，會考慮在不影響運動員前提下削減撥款資助。本報昨向港協暨奧委會查詢，一旦暫停冰協會員資格會否建立新的協會協助統籌出賽，及如何在不影響運動員前提下削減撥款資助，港協暨奧委會稱暫時無補充。

有指身兼港協暨奧委會副會長的霍啟剛，有意辭去冰協榮譽會長職務，霍啟剛周二發聲明否認，強調目前未有計劃辭去相關職務。

明報記者