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2023年4月6日星期四
港聞二
上年度3734公務員辭職 產權署港台比率最高
殘疾公務員數回歸新低 狄志遠倡設聘請配額
應急動員演習 機電康文等6部門各派50人
威院新儀器 手術中照CT 柏金遜患者受惠減痛楚
冰協報告三致歉 憾不可控因素釀事 認領隊乏支援 擬增查歌監督員 冰協網載音檔
憂失撥款淪「有錢人運動」 港將恐冰球界青黃不接
女子冰球世錦賽 港隊連勝兩場
涉「陰陽合同」剋扣外勞工資 院舍兩負責人被捕
智慧城市舵手：科技普及須人機共融 生產力局獲獎工程師 設計機械人關鍵溝通互動
「女仔做工程師？」 盼自身經驗改變性別定型
女子誤信「內地執法人員」來電 戶口轉走800萬
途人過馬路捱撞捲車底亡 私家車司機涉危駕被捕
入境處加班辦證 明日朝八晚六
拜祭人潮湧 市民：終可齊聚盡孝 首無限聚令清明節 香火盛「未見過咁大煙」
紙紮舖「做唔停手」 料生意增兩成
葵涌永愛堂半年37流產胎私人火化 全港首個
大灣區GBA專題：灣區墓園量多價低 先人入土為安
大灣區GBA專題：需時30分鐘 澳門辦死亡登記 費用全免
尊子漫畫
【Emily】改編真事 工權會話劇推廣職安 本月設兩業界專場 市民可網上報名
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【Emily】陳皓桓「霍格華茲城堡」著袍攞杖圓夢
【Emily】睽違5年 勞力士帆船賽維港啟航
【Emily】清明前夕 楊何蓓茵浩園景仰園拜祭
【Emily】吳傑莊去成都樂山 了解農業旅遊結合發展
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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