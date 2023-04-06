葵涌永愛堂半年37流產胎私人火化 全港首個

以往父母無法替未滿24周的流產胎領取證明以在政府火葬場火化，只能當成醫療廢物棄置。去年啟用的葵涌永愛堂採用不走回頭路概念設計，家屬於禮堂完成悼念儀式後，將放有流產胎的紙盒置於小祭台火化，再由禮堂另一個出口走進紀念花園，整個過程一般需時兩小時，家屬可選擇取回骨灰或撒在紀念花園。

以往無法領火化證明

羅敬慧稱，沒有誕生的小生命與媽媽有很深刻的連結，希望能提供地方讓流產胎安息，而不是當成廢物銷毁。

永愛堂每日提供最多8節火化時段，費用全免，截至2月已處理37宗私人申請流產胎火化，以及132宗於醫院內無人領回的流產胎。此外，食環署於2019年起先後設置兩個永愛園，用於安放流產胎或設牌匾，其中位於粉嶺和合石墳場的300個位已滿，柴灣哥連臣角墳場的400個位則用了四分之一。該署正於沙田石門靈灰安置所興建約300個位，料2025年啟用。