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紙紮舖「做唔停手」 料生意增兩成

【明報專訊】復常後清明節拜山人流增加，連帶紙紮舖生意上升，各區墳場附近的店舖昨日均「做唔停手」，有店主高呼「太多人啦、好忙」，嘆員工不足應付人流，形容顧客今年出手更闊綽，人均消費較疫下升兩倍。有售賣特色手工紙紮祭品的店舖稱，隨着疫情緩和，今年藥物類紙紮品銷量平平，更多顧客買紙紮長腳蟹及紙紮波鞋等，估計生意額可升兩成。

位於慈雲山的「恒豐棧」距鑽石山墳場及靈灰安置所約10分鐘步程，昨午12時半店面堆滿輪候買祭品的顧客，店內職員「做唔停手」之餘，老闆娘亦邊收錢邊高呼，「太多人啦」、「好忙、6個人做嘢都做唔掂」。有職員向本報稱，近日已「忙咗成個月」，因市民提早兩三周來買祭品掃墓，當中不乏「大手筆」者，人均買300至400元祭品，較疫下升兩倍，料今年清明檔期生意可「升好多」。

藥物類銷量淡 「東星斑」「長腳蟹」受歡迎

紙紮舖「天就行」售賣多款特色手工紙紮品，鄰近柴灣華人永遠墳場的柴灣分店店長伍小姐稱，店內有賣白花油、感冒藥等的紙紮藥品套裝，今年銷情相較疫下3年僅屬一般 ；食物類紙紮品，如紙紮東星斑和長腳蟹等更受歡迎，售40至60元不等，約20元一對的紙紮波鞋亦多人買。伍小姐形容，顧客在基本金銀衣紙外加購紙紮品屬一份心意，見今年不少客亦「有心」，至少「會買多件衫（壽衣）」。

伍補充，今年初起祭品成本價貴約10%，故整體紙紮品價格亦以同一幅度上調，但客量隨着多人「復出」拜山而增加，加上今年產品重新「外銷」，有10多名顧客稱買祭品回內地家鄉拜山，對整體生意額可升兩成感到樂觀。

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