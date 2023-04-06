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拜祭人潮湧 市民：終可齊聚盡孝 首無限聚令清明節 香火盛「未見過咁大煙」

【明報專訊】本港昨迎來新冠疫情3年以來首個不設防疫措施的清明節，昨早天氣陰冷兼下雨，但鑽石山金塔墳場及靈灰安置所仍人頭湧湧，不少市民一家大小冒雨拜祭先人。有市民形容今年復常後拜祭人流「好犀利」，靈灰閣內香火鼎盛，「未見過咁大煙」，估計拜祭人潮較疫下3年多近半。有市民稱慶幸今年拜山再無限聚令，以往一家在墳前「一個個分開企」，今年終可「企埋一齊」盡孝心，食肆每枱人數不再設限亦令一家有機會敘敘舊，齊齊整整「坐埋一枱」飲茶。

本報記者昨早約9時半到達鑽石山墳場及靈灰安置所入口，現場已漸漸開始下起綿綿細雨，附近多處行人路堆滿等候家人的市民，逾百人隨人潮緩緩步行上山，靈灰安置所地下升降機亦排起數十米人龍，平均需等候近25分鐘。

逾百人緩步上山 龕所數十米人龍

記者於早上10時許到達墳場，現場雨勢亦開始增強，不少市民冒雨撐傘繼續掃墓，天雨路滑加上燃燒冥鏹衣紙的漫天煙霧，不少市民在煙雨紛飛下表現狼狽，有市民搬運衣紙時渾身濕透，更有長者一度不慎在路上跌倒。

現場所見，幾乎山上每行墳墓均有至少一家人拜祭先人，不過，每年均與家人來掃墓的區女士認為今年山上人流較疫下疏落，估計部分市民或盼趁假期外遊，故已提早掃墓，而昨雨勢大亦有影響。區女士又指，疫下3年因有限聚令，故往年掃墓時一家7人只能在墳前「一個個分開企」，今年則可「企埋一齊」，認為可更盡孝心。

蔡女士一家15人前來掃墓，她透露疫下每年均有拜山，但因家族人多又有限聚令，故以往只能「4人一隊」分批在清明正日前後拜祭，稱今年可聚首一堂，令她終於感到「復常」。

人多煙多 有人不適送院

在山下的靈灰安置所較山上擠擁，現場香火鼎盛煙霧瀰漫，有保安表示，單是早上11時至12時已有過千名市民前來拜祭，估計人流較去年多一半，更有市民因人多煙多感不適頭暈須送院。

黎女士昨與8名家人帶同鮮花及紙錢衣包等在靈灰閣拜祭先人，她指疫前疫下均每年在清明正日來拜祭，認為今年人流已回復疫前水平，因「（疫下）未見過呢度咁大煙，煙到澀眼」，形容今年人流「好犀利」。黎續稱，每年清明除拜祭先人，之後與家人一齊飲茶亦是重要環節，大家可好好聊天敘舊，惟疫下3年一家只能分枱坐，「唔係咁高興」，慶幸今年取消食肆每枱人數限制，可「齊齊整整、坐埋一枱」聚餐。

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