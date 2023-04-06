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威院新儀器 手術中照CT 柏金遜患者受惠減痛楚

【明報專訊】「辛苦係即使你想郁，手腳都郁唔到。肌肉同手腳收得好緊，好唔舒服。」65歲的陳先生8年前確診柏金遜症，飽受煎熬，去年9月接受「深層腦部電刺激手術」（DBS），於腦部植入電極改善病徵。該項手術以往須透過病人反應確認植入位置準確，故病人只能半身麻醉，術前一夜須停藥，讓病徵浮現，病人痛苦。威爾斯親王醫院去年初引入「手術中電腦斷層掃描儀」，可於手術室內做電腦掃描，精準確認植入物位置。陳先生最終獲安排全身麻醉接受手術，避免不必要痛楚。

威院手術室設於5樓，放射科則在地下，以往病人如須在手術前後電腦掃描，須由主刀醫生和護士等陪同上落樓層，每次需時35分鐘，轉移病人本身具一定風險。威院去年3月底獲有心人捐助引入「手術中電腦斷層掃描儀」，讓病人於手術室內電腦掃描，減低轉移時病人情况突惡化或困𨋢等意外。

可毋須停藥觀測手術成效

威院神經外科顧問醫生陳達明稱，以往除非緊急，否則較少手術途中「推病人落樓」做放射診斷，現時則可於較高難度、難單靠醫生經驗準確處理的手術途中電腦掃描，例如膠質腫瘤切除術和腦動脈瘤夾閉術等，提升手術準繩度。他以DBS為例，以往病人術前須停藥一夜，讓手震、僵硬等病徵重現，且病人只能半身麻醉，讓醫生植入電極後觀察病徵有否減退，確定植入位置正確。

去年受惠使用新儀器的柏金遜患者陳先生稱，斷藥後一般約5至6小時便會重現病徵，全身不能用力且肌肉僵硬，過程非常痛苦，幸而最終可全身麻醉接受手術，免除皮肉之苦。陳達明稱，現可即場以電腦掃描確認位置，毋須靠病人清醒給反應，「雖然都要停藥，但中間好多時間都是睡着，感受不到痛楚」。

過去一年助57病人 料可年用150次

專門處理脊椎手術的威院外科榮譽副顧問醫生陳遠忠稱，脊骨爆裂病人須於脊椎植入螺絲，偏差數毫米可傷及血管，以往憑經驗成功率可達95%，但難免有數粒螺絲有誤差，小則令病人受痛症困擾，嚴重或須重做手術，現時成功率則可推高至100%。

過去一年共57名病人使用「手術中電腦斷層掃描儀」，涉50項腦外科手術、5項骨科手術及兩項痛症科治療。陳達明稱，新儀器有助及早發現9宗併發症風險，其中5宗可即時更新手術計劃；他預計該儀器每年可用於120至150次手術，足以應付腦外科需求，相信隨更多醫生熟習，更多專科和手術亦會使用新儀器。

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