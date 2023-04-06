殘疾公務員數回歸新低 狄志遠倡設聘請配額

公務員事務局表示，2021/22年度有74名殘疾人士入職；同年266人離職，較前一年度的240人增11%。局方重申，公務員自願申報殘疾情况，實際數字可能高於統計。失明人協進會會長黃俊恒批評，數字反映政府不再願意聘請殘疾人士，無心推動殘疾人士就業。

失明人會質疑離職多入職少

黃俊恒表示，每年逾200名殘疾公務員離職，惟新聘數字一直追不上，質疑相關職位空缺為何不選擇殘疾人士頂替。他期望政府積極聘請符合基本要求的殘疾人士，並向商界提供經濟和稅務優惠誘因。聾人服務組織「龍耳」創辦人邵日贊說，殘疾人士近年因新冠疫情就業困難，政府宜帶頭增聘，並建議當局招聘時提供更多配套，如面試時安排手語翻譯員。

狄志遠質疑政府聲稱支持殘疾人士就業，惟實際有欠積極，「講一套做一套」。他同時促請平機會制定指引，推動公營機構、社福機構和學校等增聘殘疾人士。公務員總工會主席馮傳宗表示，公務員一直支持聘請殘疾人士，符合要求者亦可優先獲聘，不認為當局不鼓勵聘請。