港聞

港聞一

殘疾公務員數回歸新低 狄志遠倡設聘請配額

【明報專訊】政府回應立法會議員就財政預算案質詢，披露2021/22年度共聘請2607名殘疾公務員，佔整體公務員1.47％，兩者均為回歸後新低。立法會社福界議員狄志遠批評不理想，建議政府設立配額制，規定殘疾人士需佔整體公務員至少2%。有殘疾人士團體促政府改變政策，積極聘請符合基本要求的殘疾人士。

公務員事務局表示，2021/22年度有74名殘疾人士入職；同年266人離職，較前一年度的240人增11%。局方重申，公務員自願申報殘疾情况，實際數字可能高於統計。失明人協進會會長黃俊恒批評，數字反映政府不再願意聘請殘疾人士，無心推動殘疾人士就業。

失明人會質疑離職多入職少

黃俊恒表示，每年逾200名殘疾公務員離職，惟新聘數字一直追不上，質疑相關職位空缺為何不選擇殘疾人士頂替。他期望政府積極聘請符合基本要求的殘疾人士，並向商界提供經濟和稅務優惠誘因。聾人服務組織「龍耳」創辦人邵日贊說，殘疾人士近年因新冠疫情就業困難，政府宜帶頭增聘，並建議當局招聘時提供更多配套，如面試時安排手語翻譯員。

狄志遠質疑政府聲稱支持殘疾人士就業，惟實際有欠積極，「講一套做一套」。他同時促請平機會制定指引，推動公營機構、社福機構和學校等增聘殘疾人士。公務員總工會主席馮傳宗表示，公務員一直支持聘請殘疾人士，符合要求者亦可優先獲聘，不認為當局不鼓勵聘請。

上 / 下一篇新聞

上年度3734公務員辭職 產權署港台比率最高
上年度3734公務員辭職 產權署港台比率最高
應急動員演習 機電康文等6部門各派50人
應急動員演習 機電康文等6部門各派50人
威院新儀器 手術中照CT 柏金遜患者受惠減痛楚
威院新儀器 手術中照CT 柏金遜患者受惠減痛楚
冰協報告三致歉 憾不可控因素釀事 認領隊乏支援 擬增查歌監督員 冰協網載音檔
冰協報告三致歉 憾不可控因素釀事 認領隊乏支援 擬增查歌監督員 冰協網載音檔
憂失撥款淪「有錢人運動」 港將恐冰球界青黃不接
憂失撥款淪「有錢人運動」 港將恐冰球界青黃不接
女子冰球世錦賽 港隊連勝兩場
女子冰球世錦賽 港隊連勝兩場
涉「陰陽合同」剋扣外勞工資 院舍兩負責人被捕
涉「陰陽合同」剋扣外勞工資 院舍兩負責人被捕
智慧城市舵手：科技普及須人機共融 生產力局獲獎工程師 設計機械人關鍵溝通互動
智慧城市舵手：科技普及須人機共融 生產力局獲獎工程師 設計機械人關鍵溝通互動
「女仔做工程師？」 盼自身經驗改變性別定型
「女仔做工程師？」 盼自身經驗改變性別定型
女子誤信「內地執法人員」來電 戶口轉走800萬
女子誤信「內地執法人員」來電 戶口轉走800萬
途人過馬路捱撞捲車底亡 私家車司機涉危駕被捕
途人過馬路捱撞捲車底亡 私家車司機涉危駕被捕
入境處加班辦證 明日朝八晚六
入境處加班辦證 明日朝八晚六
拜祭人潮湧 市民：終可齊聚盡孝 首無限聚令清明節 香火盛「未見過咁大煙」
拜祭人潮湧 市民：終可齊聚盡孝 首無限聚令清明節 香火盛「未見過咁大煙」
紙紮舖「做唔停手」 料生意增兩成
紙紮舖「做唔停手」 料生意增兩成
葵涌永愛堂半年37流產胎私人火化 全港首個
葵涌永愛堂半年37流產胎私人火化 全港首個
大灣區GBA專題：灣區墓園量多價低 先人入土為安
大灣區GBA專題：灣區墓園量多價低 先人入土為安
大灣區GBA專題：需時30分鐘 澳門辦死亡登記 費用全免
大灣區GBA專題：需時30分鐘 澳門辦死亡登記 費用全免
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】改編真事 工權會話劇推廣職安 本月設兩業界專場 市民可網上報名
【Emily】改編真事 工權會話劇推廣職安 本月設兩業界專場 市民可網上報名
【Emily】旅局邀日韓台藝人宣傳 珉豪@SHINee港打卡
【Emily】旅局邀日韓台藝人宣傳 珉豪@SHINee港打卡
【Emily】陳皓桓「霍格華茲城堡」著袍攞杖圓夢
【Emily】陳皓桓「霍格華茲城堡」著袍攞杖圓夢
【Emily】睽違5年 勞力士帆船賽維港啟航
【Emily】睽違5年 勞力士帆船賽維港啟航
【Emily】清明前夕 楊何蓓茵浩園景仰園拜祭
【Emily】清明前夕 楊何蓓茵浩園景仰園拜祭
【Emily】吳傑莊去成都樂山 了解農業旅遊結合發展
【Emily】吳傑莊去成都樂山 了解農業旅遊結合發展