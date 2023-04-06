上年度3734公務員辭職 產權署港台比率最高

公務員辭職人數持續攀升，2021/22年度共3734名公務員辭職，佔編制1.89%，約50個政策局及部門的辭職率高於整體比例。分析各部門辭職人數，知識產權署15人辭職，佔編制7.94%，比例是各部門最高；近年面對政治爭議的港台亦有42人辭職，較前一年度增加2.5倍，佔編制比例逾5.5%，明顯高於整體辭職比例。

衛生署39牙科醫生離職 佔編制13.4%

近年醫護流失嚴重，其中本港牙醫短缺，政府回覆質詢稱，2021/22年度39名衛生署牙科醫生離職，佔編制13.4%；2022/23年度截至2月，亦有35名牙科醫生離職，佔編制12%，離職包括辭職及退休等因素。林哲玄表示，本港醫護人手短缺，醫管局醫護人員辭職數字近年上升，可預期衛生署的公務員辭職率亦會高。他期望政府推動基層醫療發展的同時，可讓衛生署員工看到發展和晉升前景。

水務署房署專業職系離職率超整體

謝偉銓：挖角移民潮所致

建築及相關工程專業職系是另一人手流失重災區，公務員事務局未有專業職系的辭職人數，但提到水務署和房屋署專業職系，在2021/22年度分別有27人及79人離職，分別佔實際員額7.1%及6.9%，高於整體公務員5.9%的離職率；渠務署和路政署的專業職系流失率也逾5%。立法會建測規園界議員謝偉銓表示，各層級的專業職系公務員均有人離職，部分被私人市場挖角。他說，建築、測量、工程等行業人手流失嚴重，在政府及私人市場亦然，其中近年出現移民潮，相關專業資格獲海外承認是流失的原因之一。他稱，本港早已承認部分海外的相關專業資格，冀增加本地學額加強培訓本地人才。

福利遜私人市場 工會批資源傾紀律部隊

公務員總工會主席馮傳宗表示，建築和工程專業職系入職首數年的薪金高於私人市場，惟往後增幅追不上私人市場，公務員的福利亦較遜色，不少人在政府工作數年後離職。他批評，政府將資源傾斜於警隊等紀律部隊，近年推出多項大型基建，相關專業職系工作量上升，惟政府沒有投放資源增加相應人手，導致工作壓力大增，或令部分人離職。

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