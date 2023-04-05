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2023年4月5日星期三
港聞二
長洲錦江小學未獲派班 本月須交重整班級意見
教局鼓勵辦團果斷整合 仁濟稱研究救世軍不評論
涉泄試題瞞利益 德信前校長准保釋
外狀修例 擬要求簽陳述證不涉國安
撤建電競館申請 南華會未提理由
小巴商會：政府准輸入500內地司機 工會轟「打爛港人飯碗」 待遇太差難吸新血
民建聯倡簡化程序 勞顧會訂「行業清單」准輸外勞
中年公僕辭職潮倍增 衛署康文署升幅最大
申遊行過往千人減至200 勞聯：警增條件料減工友意欲
顧問涉光城者集團騙政府貸被捕
SARS調查委會主席：港應檢討新冠抗疫 同惠國際
疫後首黃金周 內地團擬分流海上餐廳 跨部門會議統籌迎客 海關重點巡劏客商戶
疫後首復活節長假外遊增 兩旅社逾300團一半赴日
官指政府宣傳不敵傳媒 鍾：未取信於民應反思
葵涌貨倉塌石屎擊途人 屋宇署：已向業主發勘測令
兩婦誘按摩 兩漢被搶金鏈
國安法生效後 戴耀廷發信息表明不提「癱瘓政府」 趙家賢：戴知初選踩界着「統一口徑」
參選人毋須簽協議 指本土派「超級大意見」
下體綁震蛋貼少女臀 醫生非禮罪成
77%車已申「易通行」車輛貼 坊間教用吸盤靜電貼 運署：阻偵測或要補費
政府主導建警基站 鄧炳強：沒商業價值地點也覆蓋
再批「尊子漫畫」誤導 倘證據足會拘捕
4人獲委資深大狀 包括陳馮富珍子陳浩淇
屯門屋苑單位破毒工場 拘3人檢700萬元貨
大灣區GBA新聞：Cosplay跳傘打詠春 局長瞓身吸遊客 網民有讚有彈 學者：產品服務質素需下功夫
大灣區GBA新聞：局長代言一炮紅 成效斐然引仿效
尊子漫畫
【Emily】中西區未婚比例全港最高 離婚分居率深水埗居首
【Emily】昔高調撐警 特首曾幫襯 銀龍茶座呻生意差 嘆從來「無分顏色」
【Emily】特首辦：宣傳開支無獨立帳目
【Emily】藝穗會獲續租至出年3．31
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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