4人獲委資深大狀 包括陳馮富珍子陳浩淇

【明報專訊】司法機構昨日公布今年度委任4名資深大律師，分別為謝志浩、陳浩淇、呂世杰及錢孝良（見表）；其中陳浩淇為世界衛生組織前總幹事及全國政協常委陳馮富珍的兒子；謝志浩是4人名單中唯一專長打刑事案件，目前代表民主派初選案認罪被告岑子杰。對於獲升任資深大律師，謝志浩回覆本報表示，此意味他對社會及行業承擔更多責任，而別人對他的期望亦會更高。
謝志浩初選案代表岑子杰
4人由終審法院首席法官張舉能根據《法律執業者條例》第31A條任命為資深大律師，連同相關委任書同於2023年5月20日生效，而委任儀式將於當日上午10時在終審法院舉行。
是次委任名單上的4人，均為男律師，其中專長刑事案的謝志浩現年52歲，為Plowman Chambers第五名資深大律師。2019年後與反修例事件相關的刑事案件俱增，謝志浩參與當中較矚目的案件，包括在初選案中代表已認罪的岑子杰，及在屠龍小隊藏槍案中代表次被告吳智鴻。據了解，謝志浩為區域法院法官謝沈智慧的丈夫。
另一名獲任資深大律師的陳浩淇，是陳馮富珍兒子，擅長公法及商業，曾在村屋丁權覆核案代表地政署長，以及在2016年立法會議員游蕙禎及梁頌恆宣誓風波中代表立法會主席。
呂世杰錢孝良皆擅長商業訴訟
呂世杰與陳同樣現年42歲，同來自Temple Chambers（天博大律師事務所），呂則擅長民事法及商業法，包括司法覆核、歧視及僱傭訴訟，曾於李柱銘等5人手機被檢挑戰手令申覆核一案，代表警務處長。
至於37歲的錢孝良，在Des Voeux Chambers（德輔大律師事務所）執業，擅長處理商業和公司訴訟。