4人獲委資深大狀 包括陳馮富珍子陳浩淇

謝志浩初選案代表岑子杰

4人由終審法院首席法官張舉能根據《法律執業者條例》第31A條任命為資深大律師，連同相關委任書同於2023年5月20日生效，而委任儀式將於當日上午10時在終審法院舉行。

是次委任名單上的4人，均為男律師，其中專長刑事案的謝志浩現年52歲，為Plowman Chambers第五名資深大律師。2019年後與反修例事件相關的刑事案件俱增，謝志浩參與當中較矚目的案件，包括在初選案中代表已認罪的岑子杰，及在屠龍小隊藏槍案中代表次被告吳智鴻。據了解，謝志浩為區域法院法官謝沈智慧的丈夫。

另一名獲任資深大律師的陳浩淇，是陳馮富珍兒子，擅長公法及商業，曾在村屋丁權覆核案代表地政署長，以及在2016年立法會議員游蕙禎及梁頌恆宣誓風波中代表立法會主席。

呂世杰錢孝良皆擅長商業訴訟

呂世杰與陳同樣現年42歲，同來自Temple Chambers（天博大律師事務所），呂則擅長民事法及商業法，包括司法覆核、歧視及僱傭訴訟，曾於李柱銘等5人手機被檢挑戰手令申覆核一案，代表警務處長。

至於37歲的錢孝良，在Des Voeux Chambers（德輔大律師事務所）執業，擅長處理商業和公司訴訟。