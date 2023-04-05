政府主導建警基站 鄧炳強：沒商業價值地點也覆蓋

議員質疑不足10年再換 鄧：不會浪費

鄧炳強昨出席立法會保安事務委員會，解釋基站將用作機密資料儲存庫，作為核心伺服器及管理系統，租用的商業基站只會用作收發而非存取資訊；考慮到覆蓋全港範圍涉2000個基站，加建1500個不符合成本效益，故採混合模式。他提到系統會供其他執法及應急部門使用，即使較多人使用網絡下，政府基站亦有專用頻譜確保有效。

選委界議員吳傑莊提到，警隊2016年獲撥款逾8.5億元更換指揮及控制電腦系統等數項工程，現時不足10年再度申請撥款，質疑有否浪費資源，鄧稱相關工程將兼容日後由TETRA系統轉至5G網絡，故不會浪費。局方料明年首季有招標文件，計劃2025/26年度向財委會申請撥款，料批出合約後約兩年推首階段服務。

局方建議斥資約1.9億元，建立用作管理人力資源紀錄第三代「人事資訊通用系統」，解釋由於美國對警隊實施制裁，使第二代系統的資料庫及相關管理系統提供者，前年初起擱置更新與警方的服務合約，或令系統現保安漏洞。鄧透露第二代系統的保養由當局負責，在第三代系統完成前「問題不大」，只在效率上有影響及未能使用新增功能。

採購考慮國安 免外國拒供貨

多名議員關注日後採購相關系統會否考慮國安因素，其中選委界議員黃錦輝憂使用外國系統有國安漏洞，反問當局會否用內地系統；鄧指國安是重要考慮因素，包括含安全隱患的資料會否被盜取，或採購過程中會否突然不供貨等；他承認採購科技產品時曾遇不供貨情况，日後選擇供應商時避免現相關風險，「例如什麼地方會拒絕供貨，相信（供應商）的國家是必然考慮」，惟仍會按照整體採購程序。

另外，局方建議斥資約3.9億元建構數碼影像處理平台，用作儲存及檢索具有證據或情報價值的數碼影像。鄧指相關平台會設有嚴謹守則，釐清讀取及存取控制資料權利，認為有別於現時以光碟存取數碼影像，將來透過數碼足迹會獲悉曾使用或瀏覽資料者，相信監察上做得更好。