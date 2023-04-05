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77%車已申「易通行」車輛貼 坊間教用吸盤靜電貼 運署：阻偵測或要補費

【明報專訊】不停車繳費「易通行」下月7日於青沙管制區（即尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道）實施，運輸署昨公布，截至前日已發出逾61萬個車輛貼，佔整體已登記車輛約77%，當中逾62%車主已開「易通行」戶口；另有逾90%的士車主、即約1.7萬輛的士已申請車輛貼。運輸署長羅淑佩昨形容，逾七成車主已申請車輛貼屬「成績好」 ，但署方「唔會就此停下來」，呼籲其餘車主盡早申請及開戶口，又提醒車主勿用吸盤或靜電貼等裝置安裝車輛貼，否則會影響偵測。

現時政府提供的車輛貼類似膠紙，貼上車頭擋風玻璃後，車主難完整撕下再重貼。羅淑佩表示，留意到有人建議車主用靜電貼等裝置，令車輛貼毋須直接貼在擋風玻璃上，聲稱以此方式一樣可如常使用易通行，但她指出，署方測試發現，用靜電貼或封套等裝置貼車輛貼，會影響偵測準確度，車主或需補交費用，造成不便，籲車主按原設計方式直接貼在車上。

若損毁 第二張起收51元

被問到如擋風玻璃損毁，車主如何更換車輛貼，羅表示首張貼由政府免費提供，第二張起為收回成本，需向車主收取費用，但相信車主「唔係成日換車」，故毋須頻繁換貼。翻查資料，每張車輛貼收費51元。至於有否考慮改良設計方便車主重複撕貼，她沒正面回應。

被問到會否考慮保留人手收費亭，羅淑佩認為無需要，指「易通行」原意為駕駛者過隧道時可「爽快啲」，隧道再不會出現「樽頸位」，若保留人手收費，有司機最後一刻才醒覺自己無「易通行」而突然切線到人手收費亭，相信會引起混亂。

租車司機卡120元 退卡可取回100元

目前的士、小巴等商用車租車司機用「易通行」，須付120元買司機卡，將卡插入卡座後過隧道時自動扣錢，業界早前要求豁免相關費用；運輸署昨表示，易通行實施當日起，如租車司機選擇退回首張司機卡，而該卡功能正常，可獲退回100元按金。羅指此舉是回應業界訴求，若的士司機轉行便可將卡退還。因應逾九成的士已申請「易通行」，故昨起上環林士街和荃灣政府停車場兩個的士專用「易通行」服務站，改為開放予所有車主辦手續。

「易通行」原定2月底推行，署方2月中宣布因應公眾登記情况、市民和業界意見，決定延期至下月7日實施。羅重申，目標仍是今年內所有隧道實施易通行，青沙管制區後下階段為城門及獅子山隧道，其後為3條過海隧道，最後是大老山及香港仔隧道。

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