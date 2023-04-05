港聞

港聞二

下體綁震蛋貼少女臀 醫生非禮罪成

【明報專訊】曾於公立醫院任職的男醫生去年4月15日在一列深水埗前往太子站的港鐵列車內，將貼有震蛋的下體三度挨近一名少女的臀部。他否認一項非禮罪，自辯稱有「不舉」問題，辯方解釋震蛋用作治療。裁判官昨於西九龍裁判法院裁決時稱，被告供辭不可信、不可靠，又指案發時車廂不算十分擠迫，被告與事主僅相隔5厘米站立屬不必要。裁判官稱，事主感受震動的位置與被告放置震蛋的位置脗合，裁定他罪名成立，押後5月5日判刑，涉案震蛋充公。

震蛋充公 官指車廂有空間無必要貼近

被告李永熙（30歲）獲准繼續保釋候判，其間待法庭索取背景和社會服務令報告。

審訊時被告曾在特別事項自辯稱，他被捕後，警員曾在太子站警務室掀起其風衣，令他露出陰莖，嘲諷「嘩你睇下咁㗎喎！」另外兩至三名警員亦一同以恥笑的語氣問他是否不舉。其後被告在警署內拍照，再有警員要求他脫下褲子，揶揄道「仲有㗎？你早講吖嘛」，故他一心只想趕快離開，不情願地簽署口供。

暫委裁判官王詠文在裁決時稱，被告的說法令人不解，他在審訊時承認警方無從得知他有此身體情况，亦未能證明綁着震蛋必然與不舉有關。王官拒絕接納被告在警署內，因急於跟上司交代工作而招認，指事件攸關被告職業生涯，並裁定被告自願向警方招認，其供辭不可信、不可靠。

王官續說，案中事主X描述事件經過的證供直接、無誇大或迴避，法庭考慮了震動的位置、被告的身高等，推論震動是由被告身上發出，而非X的手提電話。王官相信被告是蓄意觸碰X，事發時車廂並非「人貼人」，被告身後仍有位置，卻選擇貼近X站立，和跟隨她向前走動，圖藉犯案獲得性快感，裁定他是故意為之，因而非禮罪成。

不接納非自願招認 考慮所有判刑選項

辯方求情表示，被告2018年起任職公立醫院醫生，案發時為私立醫院醫生，現已離職，偶爾會到診所做兼職。辯方強調，事件不涉違反誠信，與被告過往良好品格不符，他已汲取教訓。裁判官表示已閱畢所有求情信，明白被告「背景如此良好」，最終決定先索取報告，但強調所有判刑選項都會考慮。

【案件編號：WKCC 1235/22】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 非禮 港鐵 醫生 公立醫院

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