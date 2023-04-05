參選人毋須簽協議 指本土派「超級大意見」

稱本土派泛民信任不足 主要戴協調

對於戴耀廷在記者會曾表示，國安法下DQ（即被取消參選資格）風險高，他不會愚蠢製造藉口令參選人被DQ。趙家賢供稱，參選人有協調共識但毋須公開，他和區較早時成功游說戴避免有白紙黑字文件，「多一事不如少一事」。兩日後，戴向參選人致歉稱，不簽協議是其個人決定，並承認錯失，戴又稱若他失去大家信任，亦不適合繼續統籌公民投票。

趙表示戴為其決定負責，估計戴只諮詢部分人的意見。趙續稱，本土抗爭派和傳統民主派參與初選的信任不足，協調期間主要由戴做決定、與各方討論及做證。趙同意部分參選人沒就否決權達成共識及無簽協議，但戴認為他可以作證並決定一些相關協議。

控方昨展示，「墨落無悔」聲明出台後，區諾軒曾在組織者信息群組表示，他們「出於好心」卻換來千夫所指，區忍不住說「完全唔明白逼人簽份嘢係咪真係咁緊要」，若有人要出賣，簽署文件後都可以背叛；趙當時回應「屯門張可森𠵱幾條友就擺明係要隊到行」。

趙家賢在庭上解釋，所指的是發起該聲明的張可森、鄒家成和梁晃維。當時新西和九東參選人交提名表時附夾民主動力沒要求的共同綱領，包括列明會運用權力否決預算案，與協調文件內容一致。

（初選案）