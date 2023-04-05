官指政府宣傳不敵傳媒 鍾：未取信於民應反思

辯方：僅0.01％文章涉煽動

辯方資深大律師余若薇完成涉案最後兩篇文章的覆問（見表），並總結控方指立場在發布煽動文章時便是政治平台，但以立場成立7年來發布逾10萬篇文推算，只有17篇涉煽動文章僅佔0.01%，即立場「（百分之）99.99嘅時間都係冇問題」。鍾則強調在開審時已重申立場非政治平台，沒有具體政治主張，沒有為任何政黨背書。

官：真理不會愈辯愈明

鍾：假消息不應立法規管

郭官其後花費1小時提問，質疑鍾沛權常常強調「真理愈辯愈明」在現今社會是否仍正確，並引述庭上首次引用、區家麟撰寫的〈電視台中止特朗普直播 — 當知情權遇上不實指控〉文章，提到許多研究指出，網上的假話比真話傳播更廣，而傳媒有責任澄清假話，減少傷害，「真理不會愈辯愈明」。

鍾沛權認為，區家麟的文章是帶出假消息在新世代容易流傳，帶來挑戰，不同持份者均努力改善，例如社交平台自律篩選言論，但極少要求政府介入、立法規限，而傳媒正正有角色，經營有公信力的平台。若以嚴刑峻法對付，容易被當權者利用來達成政治目的。

郭官又針對鍾沛權指政府宣傳能力遠超傳媒一說提問，指出除了香港電台外，政府並不控制任何傳媒機構。鍾則回應，不少電子傳媒例如無綫電視和商業電台，每周劃出大量時段邀請官員解釋法例、回應批評。郭官反駁若私營媒體不邀請官員，「政府控制唔到」。鍾同意此說表面上正確，不過官員也可主動接觸媒體解釋政策，有一定影響力。

郭官續稱，「政府一定冇網媒，你哋（立場）操控晒」，加上網媒可以無限人數、24小時運作，政府則不可能24小時運作，「政府係冇得比㗎嘛」；鍾沛權則不同意，笑言不時聽聞政府聘請傳訊人員的薪金豐厚，「令到我哋行家覺得wow，嗰個資源確實體現喺呢啲地方，政府出得起錢」，而每個部門的新聞組，隨時等同一間網媒的人手，有充分能力即時澄清坊間指控。

辯方亦補充，電子媒體須為政府提供免費廣告時段，不同部門也有新聞網站，亦會外聘宣傳人員，曾花費1616萬元宣傳「完善選舉制度」。鍾沛權同意，又舉例政府外判宣傳片的製作預算往往遠超巿價，若結果不獲公眾信服，「咁係咩原因呢，真係要政府自己諗喇」。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）