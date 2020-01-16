疫後首復活節長假外遊增 兩旅社逾300團一半赴日

據入境處數字顯示，4月1日至3日經機場離境的港人共逾11.1萬人次，日均逾3.7萬人次。東瀛遊執行董事禤國全接受本報訪問時形容，各旅遊旺季的團量由去年底起「一次比一次好」，由聖誕節約100團，增至農曆新年約150團，以至復活節約200團。他說除受惠航空公司增加運力，亦多了家庭客，「之前家長對於帶小朋友外遊會擔心」。

縱橫遊料暑假需求續增

禤國全稱，農曆新年後推出復活節團時已陸續有多人報名，3月中已額滿，即使價錢升一成至兩成，仍無阻市民外遊，「可能大家好耐冇出去」。他說，當中一半是日本團，但通關後亦多人報名內地團，佔整體兩成，其餘則屬歐洲團。

縱橫遊執行董事袁振寧稱，其旅社4月1至10日期間有120個外遊團，當中六成往日本，團費較疫前貴五成至一倍，主因機票亦貴三至四成；其他外遊熱點除韓國釜山、台灣及泰國，亦多了歐洲團，「（客人認為）爭幾千蚊，不如畀多少少去歐洲」。他說，如疫情無反彈、內地經濟沒問題，將對市况樂觀，料暑假外遊需求續增。

酒吧業料生意跌兩成

香港酒吧業協會主席錢雋永說，由於有消費力的市民「出晒去」，料酒吧業生意較平日至少跌兩成，對業界來說是「陣痛期」，預計市民回港後及勞動節時，生意才會回升，「因為3年來防疫限制大家都冇得外遊，一有長假期就去晒旅行」。他期望當局盡快推「Happy Hong Kong」，帶動本地消費。