疫後首黃金周 內地團擬分流海上餐廳 跨部門會議統籌迎客 海關重點巡劏客商戶

旅議會料客量疫前六成

聯合會議由旅遊事務專員沈鳳君主持，除海關、警務處、入境處、運輸署，以及多區民政事務處等政府部門代表外，多個旅遊相關機構，包括旅監局、旅發局、旅議會、西九文化區管理局等亦有派員出席。

警方將疏導人流旅巴停泊

據了解，警方各警區會密切留意區內旅客人流及旅遊巴停泊情况，需要時會疏導。海關會加強巡查熱門旅遊地點，如土瓜灣、尖沙嘴、旺角、銅鑼灣等，並重點巡查以往曾涉「劏客」或賣假貨的商戶。另外，海關快速行動隊亦在長假期前準備就緒，處理短期留港旅客有關不良營銷手法及版權方面的投訴。

內地旅行團的用餐問題早前引起社會關注。據了解，旅監局通知旅行社可分流部分旅客在「洋紫荊維港遊」的觀光船餐廳用膳，可飽覽維港景色。餐廳今起試行接待內地旅行團，提供團餐，每日5個用餐時段，每輪45分鐘、最多招待300人，中午有兩輪。

因應訪港內地旅客數字持續上升，旅遊事務專員與旅監局代表早前到啟德跑道公園碼頭，視察維港遊上落客碼頭設施，並與旅監局商討推動業界善用該配套設施疏導旅客參與維港遊的安排。

旅議會：當局表明不規範團費

旅議會總幹事楊淑芬向本報表示，旅監局在勞動節前會再檢視登記的內地旅行團及估計相關數量，並再按估算旅遊巴、酒店、餐廳，檢視每個地區的接待能力，旅議會亦會與相關內地旅行社商討，「最緊要係接待（旅客）方面，管理上會好啲，唔會出現早排嘅情况」，她說目前情况已顯著改善，亦多了餐廳提供團餐。

楊淑芬稱，預計五一即日團會較少，聚集會有改善，不會對居民有太多滋擾。她強調，當局表明不會規範團費，「但大家都有同一目標，點樣管理好呢啲旅行團，令到唔會有混亂」。