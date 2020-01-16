SARS調查委會主席：港應檢討新冠抗疫 同惠國際

葛菲雪於訪問中談及，SARS調查結果對香港和世界帶來益處，對任何國家於應對新冠大流行也有幫助。她稱當年報告建議本港改善與內地信息流通和國際交流，並確保醫護人員擁有足夠臨牀技術、醫院有足夠醫療設備，以及本港備有應對大流行或流行病的應變方案。她認為本港須調查檢討新冠疫情，讓科學家、醫生及公眾從中學習，過程中或會發現有人做錯，但毋須指摘，重點是學習和改善。

本港於SARS後除海外專家委員會外，立法會、醫管局亦設委員會調查或檢討。政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌於同一訪問稱，檢討抗疫一定有幫助，當年SARS後邀請海外和內地專家參與調查有助找出不足，以便將來應對其他大流行，惟認為當年調查工作太多，今次應否獨立調查也值得商榷。

被問到今次檢討對抗新冠疫情的能力應否參照SARS般聘請非本地專家參與調查，許樹昌向本報重申，不一定要獨立調查，內部檢討也有一定幫助。