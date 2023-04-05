顧問涉光城者集團騙政府貸被捕

涉470萬中小企擔保貸款

警：不排除更多人被捕

警方指該詐騙集團另有成員亦涉嫌與本土極端團伙有關，並已於2022年10月被警方拘捕，涉嫌串謀恐怖活動、縱火、串謀縱火、串謀詐騙及洗黑錢。警方指案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

翻查資料，警方國安處去年10月24至25日拘捕7人，分別為「光城者」、「Black Bloc小隊」及一個詐騙集團的成員，其中一名22歲姓張男子同時為3個組織成員，警方指他有份資助光城者，參與燒毁政府檢測站，以及欺詐政府貸款470萬元，涉嫌干犯《港區國安法》下參與實施恐怖活動、縱火、串謀縱火、串謀詐騙及洗黑錢。

另外，警方亦懷疑張男曾以另一組織「Black Bloc小隊」成員身分於2021年5月28日燒毁荃灣沙嘴道的政府檢測站。警方指他2022年初與一名20歲男子及一名52歲女子策劃企圖燒毁政府檢測站，該兩人涉嫌「串謀縱火」被捕。張男亦涉嫌與另外4人，透過中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」串謀詐騙銀行申請貸款，獲得約470萬元。該4人分別為兩名本地男子及兩名本地女子，年齡介乎36至43歲，4人涉嫌串謀詐騙及洗黑錢被捕。