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申遊行過往千人減至200 勞聯：警增條件料減工友意欲

【明報專訊】勞聯申請本月29日（周六）舉辦為數約200人的遊行，較過往人數大減。勞聯主席林振昇解釋，在警方增加遊行條件下，相信工友參與遊行意欲或減少，因此申請遊行人數較以往的千人大減，亦期望因此較易獲批。他又稱，正考慮參考過往做法，參與者統一穿著工會的衣服，以作識別，但強調最終安排要再與警方商討。

稱理解警擔憂

冀按經驗逐步放寬

勞聯過往會在勞動節（5月1日）前舉行集會遊行，就勞工議題表達訴求。林振昇稱，過往遊行參與人數由數百人至千人不等，在工會位於太子的總部附近先舉行集會，再遊行至旺角，部分人其後轉到金鐘政府總部遞交請願信。

林振昇說，以往都會粗略統計參與人數，「但未必咁精準」，但他相信，今年申請人數減少，相對較易確保不會超出原擬人數，而作為主辦單位，他需預先提點工友，按報名人數出席。

林表示理解警方擔心有人或騎劫遊行而增加條件，但工友亦會「嫌煩」而不參與，冀今次減少申請人數可較易獲批。他期望，若警方經過幾次經驗，都沒有違法行為出現，日後可放寬遊行限制。

須否掛牌 警：會按活動評估

就勞聯遊行是否需要參與者掛號碼牌識別等，警方回覆，接獲主辦單位舉辦活動的通知後，會就活動的目的、性質、參與人數、過往經驗及最新形勢等因素全面評估風險，並採取相應措施處理有關公眾活動。

特首李家超昨日出席行會前見記者，被問到如何評價過去數周的遊行，及五一遊行有沒有機會全面「復常」，李稱過去數周的遊行有序、安全及守法，重申警務處長有責任確保任何公眾活動不會違反國家安全、公共安全及無參與遊行人士的權利。

早前英文網媒「Hong Kong Free Press」報道，其記者被戴耳機男子尾隨約1小時，記協其後亦接獲多名記者報告指被人跟蹤。李家超昨表示，不會花時間評論個人推測，稱任何人如有需要都可尋求警方協助。

另外，下周六（15日）為國家安全日，李家超昨表示，政府將舉辦一系列活動（見表），讓市民了解國家安全對香港長期繁榮穩定的重要，當日將舉辦活動開幕典禮兼專題講座，分別由政務司長、財政司長及律政司長主持，探討國家安全的不同議題。

相關字詞﹕李家超 五一勞動節 勞聯 遊行

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