港聞

港聞二

中年公僕辭職潮倍增 衛署康文署升幅最大

【明報專訊】公務員辭職潮持續，2021/22年度辭職人數見回歸以來新高。公務員事務局回覆議員就財政預算案的質詢，交代各年齡組別公務員的辭職數字，其中40至49歲公務員共899人辭職，較前一年大增近1.9倍，50至59歲公務員的辭職人數也大增逾1.7倍。以政府部門劃分，衛生署及康文署同屬辭職「重災區」，分別有逾200人辭職，較前一年度分別大增逾一倍和逾兩倍。

立法會財委會將審議2023/24年度財政預算案，政府書面回應議員質詢，交代2021/22年度各年齡組別公務員辭職數字（見表）。其中30至39歲公務員共1299人辭職，是各年齡層中最多，其次是20至29歲公務員，有978人辭職。以部門劃分，警務處辭職人數最多，共313人，與2020/21年度相若。衛生署和康文署分別有297和252人辭職。

89公務員因反修例被捕 5罪成

公務員事務局又表示，至今共有89名公務員因參與反修例示威被捕，其中5人被法庭裁定罪成，將受紀律處分；另外26人未被起訴或被判無罪，當中9人經內部調查後受紀律處分、13人未有足夠證據顯示違紀、4人仍在接受內部調查；至於其餘58人則已離開政府。

本年度刑事訟費料增兩倍

律政司：應對可能新增案件

另外，律政司披露，2023/24年度刑事訴訟費用預算2.26億元，較上年度修訂預算增加1.57億元，即227.3%。律政司回覆特別財委會質詢解釋，預期訴訟費用上升，主要是預留撥款應付「將會／可能出現新增案件」，及承接上一年度處理多宗案件的訴訟費用，最終實際開支視乎案件發展及編制預算時律政司無法控制的開支。律政司又表示，2022年內扣除限制令及保釋等雜項，律政司各級法院在43%案件適用外聘大律師及律師；在2021/22年度內實際外判開支為1.7億元。

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