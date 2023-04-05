中年公僕辭職潮倍增 衛署康文署升幅最大

立法會財委會將審議2023/24年度財政預算案，政府書面回應議員質詢，交代2021/22年度各年齡組別公務員辭職數字（見表）。其中30至39歲公務員共1299人辭職，是各年齡層中最多，其次是20至29歲公務員，有978人辭職。以部門劃分，警務處辭職人數最多，共313人，與2020/21年度相若。衛生署和康文署分別有297和252人辭職。

89公務員因反修例被捕 5罪成

公務員事務局又表示，至今共有89名公務員因參與反修例示威被捕，其中5人被法庭裁定罪成，將受紀律處分；另外26人未被起訴或被判無罪，當中9人經內部調查後受紀律處分、13人未有足夠證據顯示違紀、4人仍在接受內部調查；至於其餘58人則已離開政府。

本年度刑事訟費料增兩倍

律政司：應對可能新增案件

另外，律政司披露，2023/24年度刑事訴訟費用預算2.26億元，較上年度修訂預算增加1.57億元，即227.3%。律政司回覆特別財委會質詢解釋，預期訴訟費用上升，主要是預留撥款應付「將會／可能出現新增案件」，及承接上一年度處理多宗案件的訴訟費用，最終實際開支視乎案件發展及編制預算時律政司無法控制的開支。律政司又表示，2022年內扣除限制令及保釋等雜項，律政司各級法院在43%案件適用外聘大律師及律師；在2021/22年度內實際外判開支為1.7億元。