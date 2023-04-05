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民建聯倡簡化程序 勞顧會訂「行業清單」准輸外勞

【明報專訊】民建聯昨日發表「紓緩勞工短缺政策」倡議書，提出簡化輸入外勞程序，建議由勞顧會制定「勞工短缺清單」，清單上的行業可以有條件申請輸入外勞，由相關政府部門或政策局負責審批，毋須如現行的「補充勞工計劃」諮詢勞顧會，希望縮短審批程序至3個月。民建聯立法會議員何俊賢否認建議漠視勞工界聲音，強調勞顧會有權制定「勞工短缺清單」，勞工界可拒絕批准外勞名額，是機制下最重要的「咽喉位」。

毋須諮詢 冀程序縮至3月

稱勞工界守咽喉位可拒名額

倡議書提出，先由勞顧會參考政府的人力資源推算制定「勞工短缺清單」，勞工處將為清單上的行業推出為期半年的本地就業計劃，先以經濟誘因吸引本地勞工入行，倘僱主於計劃後未能聘請員工，才可申請輸入外勞。審批程序上，民建聯建議參考院舍輸入海外護理員的特別計劃，由行業的相關部門或政策局負責審批，以配合政府產業政策及人力規劃，並規定僱主以高於該工種的工資中位數聘請外勞。

民建聯人力事務發言人、立法會議員顏汶羽認為「勞工短缺清單」按客觀數據制定，代表勞資雙方認同清單上行業人力短缺，機制亦有措施專門培訓本地僱員，相信可減少勞資爭拗，取得恰當平衡。民建聯同時促請政府取消26個通常不包括在「補充勞工計劃」的職位類別，包括售貨員、侍應生、收銀員、文員等，因時制宜，並增加計劃彈性。

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