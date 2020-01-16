小巴商會：政府准輸入500內地司機 工會轟「打爛港人飯碗」 待遇太差難吸新血

商會倡駕駛近關口線即日往返

香港的士小巴商總會理事長周國強支持輸入外勞，指勞福局早前向業界暗示將「開綠燈」，批准重新引入內地司機，先輸入500名小巴司機。他建議內地司機可駕駛近關口及新界路線，即日往返兩地毋須處理住宿問題，又指以現時小巴經營環境，難為司機加薪，有必要輸入外勞解決缺人下影響服務及生意的惡性循環。

汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源昨在港台《千禧年代》表明反對輸入外勞，指做法會「打爛本港工人飯碗」。陳指小巴司機待遇太差，每更9小時的時薪僅約50至60多元，月入約1.3萬至1.4萬元，如僱主提高時薪至最少80元及確保飯鐘 ，應可改善年輕人不願入行問題，毋須輸入外勞。

90年代引入失敗 因生活成本高

陳憶述，1990年代本港曾引入內地司機，惟當年「試驗失敗」，據他了解是因內地司機來港要付費處理食宿問題，令實際收入減少，認為本港生活成本高，內地司機未必願意來港。 他指內地慣用「左軚車」與香港不同，本港路况複雜，內地司機難適應。

航運交通界議員易志明表示，1990年代本港引入約30名內地小巴司機，大部分完成兩年合約，惟其後因勞顧會不再批准引入外來司機，故自此未有內地司機來港。他贊成現時是適合時機再引入內地司機，倡當局不要「畏首畏尾」，行內缺數千名司機，引入500個「其實太少、救唔到火」，盼當局未來分階段引入更多司機。他建議當局為內地司機提供培訓，並只限駕駛固定路線，市民毋須擔心安全問題。

特首李家超昨被問到輸入外勞時，指建造業及運輸業人手短缺，有關決策局正研究實際情况，希望最遲今年中公布整體應付策略。他說人力不足會影響市民接受的服務及香港競爭力，當局會認真處理勞工短缺情况。

李家超：最遲年中公布對策

李說處理勞工短缺要平衡多方利益，包括保障工人，現有政策要求外勞工資不低於該行業入息中位數，但若本地勞工供應不足，通過本地培訓、簡化工序等也無法應付短缺，便須推出措施填補短期需要。被問到輸入內地小巴司機有否進展及如何保障道路安全，運輸署長羅淑佩稱特首已說明，沒補充。