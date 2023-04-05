撤建電競館申請 南華會未提理由

規劃署回應本報查詢，稱城規會於2023年3月30日收到申請人南華會來信，要求撤回於黃泥涌加路連山道88號擬議康體文娛場所（電競館）及附屬食肆及商店及服務行業的規劃申請。規劃署無提及南華會的撤回理由。

南華會去年申請於加路連山道88號興建體育館，涉及地盤面積約5281平方米。南華會向城規會提交的交通影響評估指，電競館建成後估計部分銅鑼灣區內路段平日的交通剩餘容量減至9%，低於運輸署一般可接受標準的15%。翻查資料，運輸署亦曾質疑南華會的交通影響評估，認為電競館距離港鐵站約650米，會方或高估使用公共交通的人數。

評估料區內交通影響超標

南華會於今年2月第三度向城規會申請延期審議項目兩個月，理由為爭取更多時間預備資料以回應運輸署憂慮該處交通問題，獲城規會批准。根據城規會指引，除非情况特殊，否則第二度延期是最後一次。