港聞

港聞一

外狀修例 擬要求簽陳述證不涉國安

【明報專訊】政府提出修訂《法律執業者條例》處理海外律師參與國安案件問題，相關法案委員會昨召開第二次會議討論，完成逐條審議階段。民建聯立法會議員周浩鼎關注，如何約束海外律師離港不會危害國安。法律政策專員梅基發表示，海外律師本人及其在港代表律師均要簽署書面陳述，證明參與案件不涉國安和不會危害國安，相信能回應關注。

法案委員會昨逐條審議修例草案，周浩鼎關注海外律師完成處理案件離港後，將難規管他們不危國安，稱「防人之心不可無」。梅基發回應稱，政府顧及此關注，條例要求海外律師及其在港代表律師均要簽署書面陳述，並提出證據證明參與案件不涉國安和不危害國安，認為申請程序嚴肅、認真。他重申，海外律師來港前亦可取得機密資料，現行其他法例足以處理。

何君堯批「老襯」 倡另訂申請指引

立法會議員何君堯建議，政府毋須在法例列明海外律師申請參與國安案件準則，應改為另行制訂申請指引。他說，因人大釋法提出特首擁有最終決定權力，即使申請人依照法例申請，特首也有權拒批，批評現時做法「老襯」、「自己埋地雷將來授人話柄」。梅基發回應指，當局認為在法例詳細列出規定恰當。

委員會已完成逐條審議階段，公眾可於明日（6日）或之前向委員會提交意見。委員會主席馬逢國稱，待完成收集公眾意見並轉交政府後，決定是否需要再開會討論。

相關字詞﹕國安法 海外律師 法律執業者條例

上 / 下一篇新聞

長洲錦江小學未獲派班 本月須交重整班級意見
長洲錦江小學未獲派班 本月須交重整班級意見
教局鼓勵辦團果斷整合 仁濟稱研究救世軍不評論
教局鼓勵辦團果斷整合 仁濟稱研究救世軍不評論
涉泄試題瞞利益 德信前校長准保釋
涉泄試題瞞利益 德信前校長准保釋
撤建電競館申請 南華會未提理由
撤建電競館申請 南華會未提理由
小巴商會：政府准輸入500內地司機 工會轟「打爛港人飯碗」 待遇太差難吸新血
小巴商會：政府准輸入500內地司機 工會轟「打爛港人飯碗」 待遇太差難吸新血
民建聯倡簡化程序 勞顧會訂「行業清單」准輸外勞
民建聯倡簡化程序 勞顧會訂「行業清單」准輸外勞
中年公僕辭職潮倍增 衛署康文署升幅最大
中年公僕辭職潮倍增 衛署康文署升幅最大
申遊行過往千人減至200 勞聯：警增條件料減工友意欲
申遊行過往千人減至200 勞聯：警增條件料減工友意欲
顧問涉光城者集團騙政府貸被捕
顧問涉光城者集團騙政府貸被捕
SARS調查委會主席：港應檢討新冠抗疫 同惠國際
SARS調查委會主席：港應檢討新冠抗疫 同惠國際
疫後首黃金周 內地團擬分流海上餐廳 跨部門會議統籌迎客 海關重點巡劏客商戶
疫後首黃金周 內地團擬分流海上餐廳 跨部門會議統籌迎客 海關重點巡劏客商戶
疫後首復活節長假外遊增 兩旅社逾300團一半赴日
疫後首復活節長假外遊增 兩旅社逾300團一半赴日
官指政府宣傳不敵傳媒 鍾：未取信於民應反思
官指政府宣傳不敵傳媒 鍾：未取信於民應反思
葵涌貨倉塌石屎擊途人 屋宇署：已向業主發勘測令
葵涌貨倉塌石屎擊途人 屋宇署：已向業主發勘測令
兩婦誘按摩 兩漢被搶金鏈
兩婦誘按摩 兩漢被搶金鏈
國安法生效後 戴耀廷發信息表明不提「癱瘓政府」 趙家賢：戴知初選踩界着「統一口徑」
國安法生效後 戴耀廷發信息表明不提「癱瘓政府」 趙家賢：戴知初選踩界着「統一口徑」
參選人毋須簽協議 指本土派「超級大意見」
參選人毋須簽協議 指本土派「超級大意見」
下體綁震蛋貼少女臀 醫生非禮罪成
下體綁震蛋貼少女臀 醫生非禮罪成
77%車已申「易通行」車輛貼 坊間教用吸盤靜電貼 運署：阻偵測或要補費
77%車已申「易通行」車輛貼 坊間教用吸盤靜電貼 運署：阻偵測或要補費
政府主導建警基站 鄧炳強：沒商業價值地點也覆蓋
政府主導建警基站 鄧炳強：沒商業價值地點也覆蓋
再批「尊子漫畫」誤導 倘證據足會拘捕
再批「尊子漫畫」誤導 倘證據足會拘捕
4人獲委資深大狀 包括陳馮富珍子陳浩淇
4人獲委資深大狀 包括陳馮富珍子陳浩淇
屯門屋苑單位破毒工場 拘3人檢700萬元貨
屯門屋苑單位破毒工場 拘3人檢700萬元貨
大灣區GBA新聞：Cosplay跳傘打詠春 局長瞓身吸遊客 網民有讚有彈 學者：產品服務質素需下功夫
大灣區GBA新聞：Cosplay跳傘打詠春 局長瞓身吸遊客 網民有讚有彈 學者：產品服務質素需下功夫
大灣區GBA新聞：局長代言一炮紅 成效斐然引仿效
大灣區GBA新聞：局長代言一炮紅 成效斐然引仿效
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】中西區未婚比例全港最高 離婚分居率深水埗居首
【Emily】中西區未婚比例全港最高 離婚分居率深水埗居首
【Emily】昔高調撐警 特首曾幫襯 銀龍茶座呻生意差 嘆從來「無分顏色」
【Emily】昔高調撐警 特首曾幫襯 銀龍茶座呻生意差 嘆從來「無分顏色」
【Emily】特首辦：宣傳開支無獨立帳目
【Emily】特首辦：宣傳開支無獨立帳目
【Emily】藝穗會獲續租至出年3．31
【Emily】藝穗會獲續租至出年3．31