外狀修例 擬要求簽陳述證不涉國安

法案委員會昨逐條審議修例草案，周浩鼎關注海外律師完成處理案件離港後，將難規管他們不危國安，稱「防人之心不可無」。梅基發回應稱，政府顧及此關注，條例要求海外律師及其在港代表律師均要簽署書面陳述，並提出證據證明參與案件不涉國安和不危害國安，認為申請程序嚴肅、認真。他重申，海外律師來港前亦可取得機密資料，現行其他法例足以處理。

何君堯批「老襯」 倡另訂申請指引

立法會議員何君堯建議，政府毋須在法例列明海外律師申請參與國安案件準則，應改為另行制訂申請指引。他說，因人大釋法提出特首擁有最終決定權力，即使申請人依照法例申請，特首也有權拒批，批評現時做法「老襯」、「自己埋地雷將來授人話柄」。梅基發回應指，當局認為在法例詳細列出規定恰當。

委員會已完成逐條審議階段，公眾可於明日（6日）或之前向委員會提交意見。委員會主席馬逢國稱，待完成收集公眾意見並轉交政府後，決定是否需要再開會討論。