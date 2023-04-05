港聞

港聞一

教局鼓勵辦團果斷整合 仁濟稱研究救世軍不評論

【明報專訊】因應學生人口下降，學額需求持續減少，教育局自2021年起與辦學團體商討方案，近日稱鼓勵「採取果斷整合措施」。本報查詢不同辦學團體，保良局、仁濟醫院、救世軍回覆稱，屬下小學下學年「無獲派0班」。屬下5間小學的仁濟醫院董事局表示，現階段未有計劃停辦或合併任何學校，就局方建議「採取果斷的整合措施」，將為此「於本院各小學進行可行性研究」。

仁濟醫院稱未曾就收生約見教育局，一向與當局就本港教育事務保持聯絡及交換意見，包括人口變化等；面對人口下跌趨勢挑戰，屬校均積極採取不同辦法維持競爭力。

轄下5間小學的救世軍港澳地域昨回覆，來年救世軍各屬校均繼續營辦，未有計劃來年度停辦任何轄下小學，現時並無就收生與教育局會晤；對局方行政安排不予置評，稱將按一貫原則，「維護師生最大利益的前提下全力配合適切的教育政策」。保良局稱，會留意各屬校情况，繼續利用資源向學生提供優質教學。

副局長：盼辦團從社會利益出發

教育局副局長施俊輝昨在「局中人語」重申，正積極與不同辦學團體商討及規劃學校發展方案，包括考慮停辦長期收生不足學校，合併或重置到有新學位需求的地區。深信辦學團體籌辦學校初心是為學生提供理想學習環境，以培育學生全人發展，「一直以來的付出和貢獻，大家有目共睹」；鼓勵辦團從社會整體利益出發，考慮配合社會發展的可行方案。

相關字詞﹕救世軍 仁濟醫院 保良局 教育局

上 / 下一篇新聞

長洲錦江小學未獲派班 本月須交重整班級意見
長洲錦江小學未獲派班 本月須交重整班級意見
涉泄試題瞞利益 德信前校長准保釋
涉泄試題瞞利益 德信前校長准保釋
外狀修例 擬要求簽陳述證不涉國安
外狀修例 擬要求簽陳述證不涉國安
撤建電競館申請 南華會未提理由
撤建電競館申請 南華會未提理由
小巴商會：政府准輸入500內地司機 工會轟「打爛港人飯碗」 待遇太差難吸新血
小巴商會：政府准輸入500內地司機 工會轟「打爛港人飯碗」 待遇太差難吸新血
民建聯倡簡化程序 勞顧會訂「行業清單」准輸外勞
民建聯倡簡化程序 勞顧會訂「行業清單」准輸外勞
中年公僕辭職潮倍增 衛署康文署升幅最大
中年公僕辭職潮倍增 衛署康文署升幅最大
申遊行過往千人減至200 勞聯：警增條件料減工友意欲
申遊行過往千人減至200 勞聯：警增條件料減工友意欲
顧問涉光城者集團騙政府貸被捕
顧問涉光城者集團騙政府貸被捕
SARS調查委會主席：港應檢討新冠抗疫 同惠國際
SARS調查委會主席：港應檢討新冠抗疫 同惠國際
疫後首黃金周 內地團擬分流海上餐廳 跨部門會議統籌迎客 海關重點巡劏客商戶
疫後首黃金周 內地團擬分流海上餐廳 跨部門會議統籌迎客 海關重點巡劏客商戶
疫後首復活節長假外遊增 兩旅社逾300團一半赴日
疫後首復活節長假外遊增 兩旅社逾300團一半赴日
官指政府宣傳不敵傳媒 鍾：未取信於民應反思
官指政府宣傳不敵傳媒 鍾：未取信於民應反思
葵涌貨倉塌石屎擊途人 屋宇署：已向業主發勘測令
葵涌貨倉塌石屎擊途人 屋宇署：已向業主發勘測令
兩婦誘按摩 兩漢被搶金鏈
兩婦誘按摩 兩漢被搶金鏈
國安法生效後 戴耀廷發信息表明不提「癱瘓政府」 趙家賢：戴知初選踩界着「統一口徑」
國安法生效後 戴耀廷發信息表明不提「癱瘓政府」 趙家賢：戴知初選踩界着「統一口徑」
參選人毋須簽協議 指本土派「超級大意見」
參選人毋須簽協議 指本土派「超級大意見」
下體綁震蛋貼少女臀 醫生非禮罪成
下體綁震蛋貼少女臀 醫生非禮罪成
77%車已申「易通行」車輛貼 坊間教用吸盤靜電貼 運署：阻偵測或要補費
77%車已申「易通行」車輛貼 坊間教用吸盤靜電貼 運署：阻偵測或要補費
政府主導建警基站 鄧炳強：沒商業價值地點也覆蓋
政府主導建警基站 鄧炳強：沒商業價值地點也覆蓋
再批「尊子漫畫」誤導 倘證據足會拘捕
再批「尊子漫畫」誤導 倘證據足會拘捕
4人獲委資深大狀 包括陳馮富珍子陳浩淇
4人獲委資深大狀 包括陳馮富珍子陳浩淇
屯門屋苑單位破毒工場 拘3人檢700萬元貨
屯門屋苑單位破毒工場 拘3人檢700萬元貨
大灣區GBA新聞：Cosplay跳傘打詠春 局長瞓身吸遊客 網民有讚有彈 學者：產品服務質素需下功夫
大灣區GBA新聞：Cosplay跳傘打詠春 局長瞓身吸遊客 網民有讚有彈 學者：產品服務質素需下功夫
大灣區GBA新聞：局長代言一炮紅 成效斐然引仿效
大灣區GBA新聞：局長代言一炮紅 成效斐然引仿效
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】中西區未婚比例全港最高 離婚分居率深水埗居首
【Emily】中西區未婚比例全港最高 離婚分居率深水埗居首
【Emily】昔高調撐警 特首曾幫襯 銀龍茶座呻生意差 嘆從來「無分顏色」
【Emily】昔高調撐警 特首曾幫襯 銀龍茶座呻生意差 嘆從來「無分顏色」
【Emily】特首辦：宣傳開支無獨立帳目
【Emily】特首辦：宣傳開支無獨立帳目
【Emily】藝穗會獲續租至出年3．31
【Emily】藝穗會獲續租至出年3．31