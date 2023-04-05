教局鼓勵辦團果斷整合 仁濟稱研究救世軍不評論

仁濟醫院稱未曾就收生約見教育局，一向與當局就本港教育事務保持聯絡及交換意見，包括人口變化等；面對人口下跌趨勢挑戰，屬校均積極採取不同辦法維持競爭力。

轄下5間小學的救世軍港澳地域昨回覆，來年救世軍各屬校均繼續營辦，未有計劃來年度停辦任何轄下小學，現時並無就收生與教育局會晤；對局方行政安排不予置評，稱將按一貫原則，「維護師生最大利益的前提下全力配合適切的教育政策」。保良局稱，會留意各屬校情况，繼續利用資源向學生提供優質教學。

副局長：盼辦團從社會利益出發

教育局副局長施俊輝昨在「局中人語」重申，正積極與不同辦學團體商討及規劃學校發展方案，包括考慮停辦長期收生不足學校，合併或重置到有新學位需求的地區。深信辦學團體籌辦學校初心是為學生提供理想學習環境，以培育學生全人發展，「一直以來的付出和貢獻，大家有目共睹」；鼓勵辦團從社會整體利益出發，考慮配合社會發展的可行方案。