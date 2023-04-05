長洲錦江小學未獲派班 本月須交重整班級意見

錦江小學啟動危機小組

中華基督教會長洲堂錦江小學昨向家長、校友發通告，指上周五（3月31日）獲教育局通知，該校9月未獲開辦小一，小二至小六則維持不變。錦江小學稱，已即啟動危機小組，由校監、校董、校長和學校主要成員組成，將與局方商討可行方案，現按局方文件積極跟進中，有進一步消息會盡快發放。

翻查錦江小學最新周年報告，顯示上學年（2021/22）有12名小一生，在2020/21和2019/20學年，則分別有19名和21名。整體學生人數方面，該校近6個學年各級只開1班，上學年共有95名學生，是6年來新低，按年亦跌17%，與2016/17學年的144人相比，大幅下跌34%。除了錦江小學，長洲另有兩間津校，分別是長洲聖心學校、國民學校。

教局另提5擇1方案

倘不接納 多3年後停辦

本報昨報道，教育局近日向小學發「開班信」建議下學年小一開班數目，首有津小「獲派0班」（不派學生入讀該校）。教育局昨回覆本報稱，未在2023/24學年獲批小一班級的資助小學，可在本月20日或之前，向教育局提交對建議班級結構的意見，局方審慎考慮後，確定其核准班級結構；校方亦可在教育局提供的方案中5擇1，例如提早停辦全校或部分班級、於所屬學校網尚未全面推行小班教學的學校，可申請再次參加「小一入學統籌辦法」、特別視學等。

根據「統整使用率低的小學」政策，公營小學如未能在小一入學統籌辦法（包括統一派位、自行分配學位）中收到16名或以上的學生，於下一學年將不獲資助開辦小一班級；局方會在首次未獲批開辦小一班級之後的第3個學年起，停向學校發任何形式的津貼，所以「學校一般會在3年沒有開辦小一班級後停辦」。

錦江15人報讀 殺校安全線16人

議員盼教局酌情 交代原因

教育界立法會議員朱國強表示，正協助中華基督教會長洲堂錦江小學，知悉該校積極希望繼續營運，希望教育局考慮該校辦學質素進步，酌情給予機會。據他了解，該校過去統一派位、自行分配學位，獲15人報讀，「距16人標準欠1人，少1個學生就要換來殺校結局？教育界都會替該校覺得不值」，稱教界促清晰交代「派0班」原因。

特首李家超昨表示，教育局政策會考慮學生人數下跌，亦跟學校保持溝通，包括合併或重置計劃，令學校「有秩序、暢順地按照實際情况，令學校可以營運」。另外，教育局日前稱「積極研究」扣減中小學候補位，他稱當局將公布數字，交代如何處理。

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