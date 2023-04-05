港聞

港聞一

長洲錦江小學未獲派班 本月須交重整班級意見

【明報專訊】學齡人口結構性下降，至少1間津貼小學獲知9月新學年未獲開辦小一，須交意見免除殺校。長洲的錦江小學昨向家長發通告，指今年9月未獲開辦小一，將與局方商討方案。教育局昨未回覆多少間學校須交方案，稱學校須於4月20日或之前提交建議班級結構意見，或從5方案中選一，如不予接納，一般3年後停辦。至於殺校準則，局方稱是未能在「小一入學統籌辦法」收到16人或以上的小學。

錦江小學啟動危機小組

中華基督教會長洲堂錦江小學昨向家長、校友發通告，指上周五（3月31日）獲教育局通知，該校9月未獲開辦小一，小二至小六則維持不變。錦江小學稱，已即啟動危機小組，由校監、校董、校長和學校主要成員組成，將與局方商討可行方案，現按局方文件積極跟進中，有進一步消息會盡快發放。

翻查錦江小學最新周年報告，顯示上學年（2021/22）有12名小一生，在2020/21和2019/20學年，則分別有19名和21名。整體學生人數方面，該校近6個學年各級只開1班，上學年共有95名學生，是6年來新低，按年亦跌17%，與2016/17學年的144人相比，大幅下跌34%。除了錦江小學，長洲另有兩間津校，分別是長洲聖心學校、國民學校。

教局另提5擇1方案

倘不接納 多3年後停辦

本報昨報道，教育局近日向小學發「開班信」建議下學年小一開班數目，首有津小「獲派0班」（不派學生入讀該校）。教育局昨回覆本報稱，未在2023/24學年獲批小一班級的資助小學，可在本月20日或之前，向教育局提交對建議班級結構的意見，局方審慎考慮後，確定其核准班級結構；校方亦可在教育局提供的方案中5擇1，例如提早停辦全校或部分班級、於所屬學校網尚未全面推行小班教學的學校，可申請再次參加「小一入學統籌辦法」、特別視學等。

根據「統整使用率低的小學」政策，公營小學如未能在小一入學統籌辦法（包括統一派位、自行分配學位）中收到16名或以上的學生，於下一學年將不獲資助開辦小一班級；局方會在首次未獲批開辦小一班級之後的第3個學年起，停向學校發任何形式的津貼，所以「學校一般會在3年沒有開辦小一班級後停辦」。

錦江15人報讀 殺校安全線16人

議員盼教局酌情 交代原因

教育界立法會議員朱國強表示，正協助中華基督教會長洲堂錦江小學，知悉該校積極希望繼續營運，希望教育局考慮該校辦學質素進步，酌情給予機會。據他了解，該校過去統一派位、自行分配學位，獲15人報讀，「距16人標準欠1人，少1個學生就要換來殺校結局？教育界都會替該校覺得不值」，稱教界促清晰交代「派0班」原因。

特首李家超昨表示，教育局政策會考慮學生人數下跌，亦跟學校保持溝通，包括合併或重置計劃，令學校「有秩序、暢順地按照實際情况，令學校可以營運」。另外，教育局日前稱「積極研究」扣減中小學候補位，他稱當局將公布數字，交代如何處理。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕學齡人口 中華基督教會長洲堂錦江小學 教育局 殺校

上 / 下一篇新聞

教局鼓勵辦團果斷整合 仁濟稱研究救世軍不評論
教局鼓勵辦團果斷整合 仁濟稱研究救世軍不評論
涉泄試題瞞利益 德信前校長准保釋
涉泄試題瞞利益 德信前校長准保釋
外狀修例 擬要求簽陳述證不涉國安
外狀修例 擬要求簽陳述證不涉國安
撤建電競館申請 南華會未提理由
撤建電競館申請 南華會未提理由
小巴商會：政府准輸入500內地司機 工會轟「打爛港人飯碗」 待遇太差難吸新血
小巴商會：政府准輸入500內地司機 工會轟「打爛港人飯碗」 待遇太差難吸新血
民建聯倡簡化程序 勞顧會訂「行業清單」准輸外勞
民建聯倡簡化程序 勞顧會訂「行業清單」准輸外勞
中年公僕辭職潮倍增 衛署康文署升幅最大
中年公僕辭職潮倍增 衛署康文署升幅最大
申遊行過往千人減至200 勞聯：警增條件料減工友意欲
申遊行過往千人減至200 勞聯：警增條件料減工友意欲
顧問涉光城者集團騙政府貸被捕
顧問涉光城者集團騙政府貸被捕
SARS調查委會主席：港應檢討新冠抗疫 同惠國際
SARS調查委會主席：港應檢討新冠抗疫 同惠國際
疫後首黃金周 內地團擬分流海上餐廳 跨部門會議統籌迎客 海關重點巡劏客商戶
疫後首黃金周 內地團擬分流海上餐廳 跨部門會議統籌迎客 海關重點巡劏客商戶
疫後首復活節長假外遊增 兩旅社逾300團一半赴日
疫後首復活節長假外遊增 兩旅社逾300團一半赴日
官指政府宣傳不敵傳媒 鍾：未取信於民應反思
官指政府宣傳不敵傳媒 鍾：未取信於民應反思
葵涌貨倉塌石屎擊途人 屋宇署：已向業主發勘測令
葵涌貨倉塌石屎擊途人 屋宇署：已向業主發勘測令
兩婦誘按摩 兩漢被搶金鏈
兩婦誘按摩 兩漢被搶金鏈
國安法生效後 戴耀廷發信息表明不提「癱瘓政府」 趙家賢：戴知初選踩界着「統一口徑」
國安法生效後 戴耀廷發信息表明不提「癱瘓政府」 趙家賢：戴知初選踩界着「統一口徑」
參選人毋須簽協議 指本土派「超級大意見」
參選人毋須簽協議 指本土派「超級大意見」
下體綁震蛋貼少女臀 醫生非禮罪成
下體綁震蛋貼少女臀 醫生非禮罪成
77%車已申「易通行」車輛貼 坊間教用吸盤靜電貼 運署：阻偵測或要補費
77%車已申「易通行」車輛貼 坊間教用吸盤靜電貼 運署：阻偵測或要補費
政府主導建警基站 鄧炳強：沒商業價值地點也覆蓋
政府主導建警基站 鄧炳強：沒商業價值地點也覆蓋
再批「尊子漫畫」誤導 倘證據足會拘捕
再批「尊子漫畫」誤導 倘證據足會拘捕
4人獲委資深大狀 包括陳馮富珍子陳浩淇
4人獲委資深大狀 包括陳馮富珍子陳浩淇
屯門屋苑單位破毒工場 拘3人檢700萬元貨
屯門屋苑單位破毒工場 拘3人檢700萬元貨
大灣區GBA新聞：Cosplay跳傘打詠春 局長瞓身吸遊客 網民有讚有彈 學者：產品服務質素需下功夫
大灣區GBA新聞：Cosplay跳傘打詠春 局長瞓身吸遊客 網民有讚有彈 學者：產品服務質素需下功夫
大灣區GBA新聞：局長代言一炮紅 成效斐然引仿效
大灣區GBA新聞：局長代言一炮紅 成效斐然引仿效
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】中西區未婚比例全港最高 離婚分居率深水埗居首
【Emily】中西區未婚比例全港最高 離婚分居率深水埗居首
【Emily】昔高調撐警 特首曾幫襯 銀龍茶座呻生意差 嘆從來「無分顏色」
【Emily】昔高調撐警 特首曾幫襯 銀龍茶座呻生意差 嘆從來「無分顏色」
【Emily】特首辦：宣傳開支無獨立帳目
【Emily】特首辦：宣傳開支無獨立帳目
【Emily】藝穗會獲續租至出年3．31
【Emily】藝穗會獲續租至出年3．31