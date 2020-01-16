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大灣區GBA新聞：局長代言一炮紅 成效斐然引仿效

【明報專訊】2020年5月，疫情導致農產品滯銷及旅遊業大受打擊的新疆伊犁，推動農產品帶貨，時任昭蘇縣副縣長的賀嬌龍成為昭蘇縣帶貨代言人，同年11月由她親自出鏡，身披紅斗篷策馬雪原為當地旅遊做宣傳的短片紅遍網絡，是「局長代言」第一人；同年賀嬌龍升任伊犁州文旅局副局長。據官媒新華網，賀嬌龍團隊於2021年幫助貧困企業直播帶貨突破1.4億元（人民幣，下同），帶動直接就業人數2000多。

伊犁州文旅副局長一年帶貨1.4億

賀嬌龍的斐然成效，吸引了其他局長仿效，四川省甘孜州文旅局長劉洪「笑傲江湖」扮相，讓更多網友認識並慕名前往甘孜。根據甘孜藏族自治州文化廣播電視和旅遊局網站公布的數據顯示，今年春節，全州共接待遊客45.66萬人次，實現旅遊綜合收入5.02億元，均按年大增1倍以上。

靠美靠帥之外，湖北省隨州市文旅局長解偉去年10月拍片推介當地千年銀杏谷景區，其外形與白衣俠客格格不入，卻反而因「醜出圈」而得到民眾青睞，現時其視頻帳戶已累積31.5萬粉絲，每條宣傳隨州特色的影片都有過千甚至上萬點讚。

局長跳傘 雲浮相關搜尋按年增五成

至於以4000米高空跳傘成名的雲浮市文旅局長黃小澗，也為當地旅遊帶來真金白銀的貢獻，宣傳片推出後一個月，雲浮市旅遊訂單較去年同期增長51%，美團有關雲浮的相關搜尋量按年增56%，雲浮地區景區門票訂單年增74.5%，酒店訂單年增47.8%，其跳傘地點羅定的搜尋量更按年增75.6%。有當地老字號小吃店負責人表示，最近外來人多了，除了佛山、廣州的旅行團，還有一部分是從香港來的遊客。

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