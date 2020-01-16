大灣區GBA新聞：Cosplay跳傘打詠春 局長瞓身吸遊客 網民有讚有彈 學者：產品服務質素需下功夫

明報記者 司徒聰穎

推動疫後復蘇 粵各市文旅局長紛上場

文旅局長從幕後走到幕前，最早始於2020年疫情時期，這種「出格」行為獲得市民認同並帶來成果。隨着全面復常、旅遊復蘇，「局長代言」就成為各地推動文旅產業的借鏡。廣東省文旅廳長李斌於全省文化和旅游工作會議上表示，四川、湖北、新疆等地文旅局長紛紛出鏡成為生動範例，值得學習借鏡。話音剛落，短短一個多月，廣東各市文旅局長也紛紛「換裝上陣」。

當中，有河源市文旅局長曾永貞身穿各款客家服裝拍宣傳片，在當地景點載歌載舞；江門市蓬江區文旅局副局長朱婉姬在電視劇《狂飆》取景地、長堤歷史文化街區等景點做時裝表演；韶關市始興縣文旅局更全員出動，由局長李新兵帶領一眾副局長古裝打扮，以琴棋書畫為主題推介當地風景名勝。

網民：人家拼山拼水 雲浮拼上天

除了復古，也有局長別出心裁，江門市鶴山文旅局長謝文清的宣傳片，先是西裝革履品嘗當地特色小吃魚皮角，再搖身一變詠春宗師打木人樁。雲浮市文旅局長黃小澗更「拼命」，其宣傳片《雲遊雲浮 心靈之旅》中，除了在天露山彎道駕車，年過半百、自言連過山車都不敢玩的黃局長親自上陣於4000米高空跳傘，以介紹當地的羅定鷹飛跳傘基地，連網民都忍不住留言：「人家拼山拼水，現在雲浮拼上天」、「局長太拼，壓力給到下一位」，甚至有感嘆道：「這年頭沒點才藝，都當不了文旅局長。」

事實上，廣東乃至全國各地文旅局長如此絞盡腦汁，目的都只為爭取本地旅遊疫後振興，但隨着愈來愈多風格、裝扮等類同的宣傳片湧現，針對此現象有評論指出，局長代言的新鮮感難以避免減退，能引起的關注愈來愈少，對當地旅遊產業的支持力度也愈來愈小。

北京聯合大學中國旅遊經濟與政策研究中心主任曾博偉認為，「局長代言」確實能為鄉村注入流量，但背後難題在於怎麼能讓這種效應持續。他指出，旅遊業要想振興，既要花心思去引人注目、搶流量，也要在產品和服務上下功夫，這是相輔相成的。若只是通過短片吸引注目和流量，但各方面的產品、服務都很差，讓人大失所望，反而會產生負面影響。

專家：旅業個性化發展方長久

中國旅遊研究院長戴斌也表示，文旅局長在推動家鄉發展的同時，也要更加關注地方旅遊中長期發展的科學規律，要用多元化的方式讓遊客感興趣、願意來、留得下、多消費。今年全國兩會有人代和政協提出旅遊業復蘇和發展更重要是規範市場及提升質量。廣東省委黨校教授、廣東南方軟實力研究院執行院長張承良建議各地研究如何將文化特色與旅遊結合起來，個性化發展才是長久之道。