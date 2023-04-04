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2023年4月4日星期二
港聞二
9年新低 按年少7萬張 個人報稅表3年減37萬 減幅放緩 學者：人口流失仍嚴峻
改良利得稅電子報稅 可經「稅務易」網上交表
唯一住戶月入跌地區 觀塘最窮取代深水埗
不滿女友愛狗勝自己 男子虐狗囚3周
有院舍探訪外出未撤限 相見需隔板 社署新指引倡復疫前安排 業界：倘無感染應放寬
社署上周指引 探訪只需量溫潔手戴罩
陽性率3周增2.4倍 孔繁毅：仍低水平
採訪羅冠聰被指獲信任 辯方：明報有線早過立場
指鄒家成初選協調會主張癱瘓政府 表現進取 趙家賢：本土為目標不惜拉倒傳統派
形容區諾軒磨心 指李永達「當佢半個仔」
塌天秤案被告反對押後 官拒絕：除非認罪
駕石油氣車突暈倒 七旬司機送院不治
五旬漢墮網戀騙案 投資虛幣失千萬
周守仁將訪 京教區：交流教會神父管理
警涉查案偷iPad 失主定位揭發 疑順手牽羊 寓所揭另案事主亡妻首飾
稱九成零售商撐輸外勞 邵家輝倡引灣區人力 允即日往返
工聯會：警惕遊行風險 五一復辦否尚考慮
辯稱揼邪骨戴聖經道具 理大外9人暴動罪成
2020元旦衝突 地盤工襲警罪成襲擊罪脫
中大畢業禮遊行 帶頭職訓生認集結還押
德信前校長涉瞞利益泄試題 串謀補習社董事 控公職失當今提堂
近年山泥傾瀉少 土力處：極端天氣增 市民須提高警覺
大灣區GBA新聞：南沙新城際線動工 10分鐘到中山 2027通車 中山市區45分鐘抵廣州珠江新城
灣區手記：港普 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】李梓敬擬帶外國人考察新疆 話破除外國抹黑 年中先去北京
【Emily】蘇富比拍賣舒麥加F1戰車 估價達7500萬
【Emily】報評會上年度收39投訴 按年減六成
【Emily】入境處1868熱線 在外港人可WhatsApp求助
【Emily】太空館新球幕電影 跟「航行者」探索星體
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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