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近年山泥傾瀉少 土力處：極端天氣增 市民須提高警覺

【明報專訊】土力工程處昨公布，去年共76宗山泥傾瀉事故報告，較前年145宗減少近一半，亦較過去35年平均每年約300宗少約75%。土力工程處副處長（港島）張秉業指出，本港過去14年未再現山泥傾瀉指數極高的暴雨，惟極端天氣會帶來更頻繁及更大的暴雨，嚴重山泥傾瀉有可能重現；數據亦顯示，錄得山泥傾瀉數目較少的年份，翌年有機會反彈，呼籲市民保持警覺。

去年僅76宗 「翌年或反彈」

張表示，本港去年雨量2205.4毫米，較1991至2020年正常值少約9%，去年天文台只發出兩次紅色暴雨警告，沒發黑色暴雨警告，而土力處全年僅發出一宗山泥傾瀉警告，警告生效期間接獲3宗山泥傾瀉報告。他指去年山泥傾瀉事故全部沒有人命傷亡，當中約七成影響道路、行人路及建築物。

張指出，山泥傾瀉和雨量有密切關係，該處數字顯示，山泥傾瀉較少的年份，翌年或會反彈，如2007年只有83宗山泥傾瀉，但2008年雨量較多，山泥傾瀉多達863宗，並造成人命財物損失；相反在雨量較少的幾年，如2004、2007及2011年，分別只有69、83及77宗。雖然天文台預測今年雨量正常至偏少，但他仍難預測今年山泥傾瀉多少，因為亦要視乎暴雨位置及持續時間等因素。

科技×研習徑 灌輸斜坡安全意識

另外，土力處每年會就斜坡安全發問卷調查，去年受訪約1000名市民中，74%認為本港斜坡已安全，53%受訪者表示關注斜坡安全風險，13%認為本港會發生大型山泥傾瀉，該處認為反映市民對山泥傾瀉風險警覺鬆懈。

土力處總土力工程師（斜坡安全）呂樂心表示，為加強斜坡危機意識，該處今年在寶雲道推出「斜坡研習徑」，全長約3公里，由寶雲道臨時休憩處開始，途經寶雲道健身徑，終點為司徒拔道，沿途設8個研習點，展示附近各種斜坡工程，市民以手機掃描資訊板上的二維碼，就可連接網站，利用虛擬實境技術展示泥石壩及防護網等工程。

相關字詞﹕斜坡研習徑 山泥傾瀉

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