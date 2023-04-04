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德信前校長涉瞞利益泄試題 串謀補習社董事 控公職失當今提堂

【明報專訊】油尖旺區傳統男校德信學校，前校長郭超群（圖）涉嫌於擔任校長期間隱瞞於一間自己曾借錢成立、在學校附近的補習社有財務利益，並與補習社一名董事兼股東串謀，向補習社泄露學校考試和測驗題目。郭昨被廉署控告一項公職人員行為失當罪，他與補習社前董事共被控一項串謀觸犯公職人員行為失當罪，案件今在西九龍裁判法院提堂，料控方會申請轉介至區院審理。

兩被告為50歲德信學校前校長郭超群，及46歲勤舍學習中心有限公司前董事兼股東彭詠嫺。案情指郭2017年7月至2021年6月案發期間為德信學校校長，涉嫌在履行公職期間或與其公職相關的情况下，向德信學校法團校董會隱瞞他在勤舍學習中心的財務利益；彭為勤舍學習中心其中一名董事兼股東，勤舍在德信學校附近經營一間補習社，兩人涉嫌串謀使郭在德信學校舉行考試和測驗前向勤舍泄露學校機密，包括小五及小六考試測驗題目。

涉嫌考試前向補習社透露題目

廉署調查顯示，郭向德信學校提交4份年度利益衝突申報表，稱自己及其直系親屬在與學校有公務往來的機構沒有財務利益。

向母借錢成立補習社 報稱無利益

所有德信學校職員包括郭均須填報年度利益衝突申報表，未獲學校批准不得泄露機密，包括考試和測驗題目。郭涉嫌於2017年6月向母親借逾40萬元成立補習社，同年7月底將款項轉帳至彭的戶口。

為確保學校一切運作公平公正，廉署建議學校採用廉署編制的《學校管治與內部監控防貪錦囊》的防貪措施。廉署稱重視學校誠信管理，如有需要，可向學校教職員提供培訓。

相關字詞﹕德信學校 郭超群

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