中大畢業禮遊行 帶頭職訓生認集結還押

另一被告去年認同一罪判教導所

次被告沈嘉瀚（現19歲）承認2020年11月19日在香港中文大學與其他人參與非法集結。同案首被告唐綽謙（現20歲）去年11月承認同一項非法集結罪後判入教導所。

求情稱保釋遵嚴規 官明言判監

辯方求情稱，次被告候訊期間遵守嚴峻保釋條件，不得使用社交媒體應用程式，及後獲放寬可用WhatsApp作學術交流及課外活動溝通用，他從未違反相關條件，反映他在監管和輔導下能循規蹈矩。辯方冀判處短期禁閉式刑罰，法官則明言本案屬嚴重罪行，不可能判處非監禁式刑罰。

案情指出，中大事前宣布基於公共衛生考慮於網上舉行畢業典禮，有人呼籲同日在校內遊行示威。當日上午，民主女神廣場外有約100名蒙面者聚集，高叫「毋忘義士 釋放十二」等口號。保安發覺兩被告形迹可疑，上前截查記錄首被告的資料時，次被告一度拔足狂奔。

其後示威者開始遊行往百萬大道，次被告被拍攝到參與遊行，協助展示「這一場革命最終無人取勝 但請你留低一起見證」橫額，又與首被告輪流用揚聲器高呼「香港獨立」等煽動口號。兩人和部分穿畢業袍及戴V煞面具的示威者在百萬大道並列，唱《願榮光歸香港》。示威者下午約2時散去，現場遺下「棱角分明 毋負期待」、「當獨裁成為事實 革明就是義務」等標語展示物。次被告同年12月7日被警方以「煽動分裂國家」罪及「未經批准集結」罪拘捕。

【案件編號：DCCC 353/22】