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2020元旦衝突 地盤工襲警罪成襲擊罪脫

【明報專訊】2020年元旦多區爆發示威衝突，一名便衣警員尾隨拍攝示威者時遭多人圍毆「私了」。26歲男地盤工人否認襲警及普通襲擊兩罪受審，昨在西九龍裁判法院裁決。裁判官施祖堯指出，其中一名涉受襲警員作供不一致，被告被指準備揮拳，但實際上無接觸到警員，普通襲擊罪不成立，但被告另一項襲警罪成。案件押後至4月24日判刑，以待索取背景報告，其間被告須還押。

辯方求情稱，被告蘇俊傑（26歲）任職地盤工人，日薪1500元，需要供養母親和妻子；雖然被告罪成，但非有預謀犯案。辯方續稱，被告2020年12月已被捕，至2022年3月才起訴，同年5月提堂，其間獲准保釋；涉事其他被告已審結，本案卻需時1年4個月提控，構成延誤。

辯方質疑警「斷片」 官：供辭合CCTV

針對襲警罪，控方案情稱，警員何思駿當晚便衣巡邏期間尾隨示威者到金雞廣場外，欲拍攝以雪糕筒等雜物堵路的示威者。被告發現後罵何「影乜╳嘢？」何遭被告等5人圍毆，推倒及跪壓頸部。辯方則稱，何一度昏迷「斷片」，證供不可靠。

裁判官認為，何的供辭和閉路電視片段脗合，沒打擊其可信性。而且何曾向被告表明身分及警告，多次並近距離和被告對望，故可辨認出被告。即使何的證供有分歧，但證據可互相磨合。裁判官接受何及另一女警辨認被告身分。

另一受傷警供辭矛盾 襲擊罪脫

至於普通襲擊罪，裁判官稱，涉嫌受襲警員10879在警員記事冊沒記錄被告揮拳，警員作供亦有前後矛盾，被告與其他人被指準備向警員揮拳，但實際上無接觸到他，拒絕接納該警員證供，裁定普通襲擊罪脫。

【案件編號：WKCC 1463/22】

相關字詞﹕普通襲擊 襲警 元旦遊行 反修例事件

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