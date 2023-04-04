2020元旦衝突 地盤工襲警罪成襲擊罪脫

辯方求情稱，被告蘇俊傑（26歲）任職地盤工人，日薪1500元，需要供養母親和妻子；雖然被告罪成，但非有預謀犯案。辯方續稱，被告2020年12月已被捕，至2022年3月才起訴，同年5月提堂，其間獲准保釋；涉事其他被告已審結，本案卻需時1年4個月提控，構成延誤。

辯方質疑警「斷片」 官：供辭合CCTV

針對襲警罪，控方案情稱，警員何思駿當晚便衣巡邏期間尾隨示威者到金雞廣場外，欲拍攝以雪糕筒等雜物堵路的示威者。被告發現後罵何「影乜╳嘢？」何遭被告等5人圍毆，推倒及跪壓頸部。辯方則稱，何一度昏迷「斷片」，證供不可靠。

裁判官認為，何的供辭和閉路電視片段脗合，沒打擊其可信性。而且何曾向被告表明身分及警告，多次並近距離和被告對望，故可辨認出被告。即使何的證供有分歧，但證據可互相磨合。裁判官接受何及另一女警辨認被告身分。

另一受傷警供辭矛盾 襲擊罪脫

至於普通襲擊罪，裁判官稱，涉嫌受襲警員10879在警員記事冊沒記錄被告揮拳，警員作供亦有前後矛盾，被告與其他人被指準備向警員揮拳，但實際上無接觸到他，拒絕接納該警員證供，裁定普通襲擊罪脫。

【案件編號：WKCC 1463/22】