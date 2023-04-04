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辯稱揼邪骨戴聖經道具 理大外9人暴動罪成

【明報專訊】2019年警方包圍理大，校外爆發衝突，213人被捕後分拆成多案審理，其中兩案昨日分別在區院裁決及開審。涉及8男1女不認罪的一案，法官稱案中針對各人的環境證據在累積下具壓倒性，又反駁有被告稱示威裝備象徵了《聖經》中的道具，或是在油麻地享受色情按摩後誤捕等說法，斥砌詞狡辯，裁定9人暴動罪成。另一案涉5男1女昨開審時有兩名被告認罪。

官指環境證據「具壓倒性」

法官郭啟安昨日頒下判辭指出，2019年11月18日警方在油麻地區設立封鎖區，9名被告均於封鎖區內被捕。控方依賴環境證據以推論9人的暴動意圖，包括他們不是附近居民、穿黑衣及戴裝備、當時油麻地處於「非正常狀態」他們沒有到場理由，若是一般市民更會即時離開等因素。法官認為上述環境證據具壓倒性，且逐一反駁辯方說法。

一人稱為醫館買薑 官質疑深夜遠行

對於第七被告學生吳悅橋（25歲）案發時報讀美國神學院網上課程，並稱當日有意與友人就《聖經》中「屬靈盔甲」（比照古羅馬士兵的6種裝備）論道，故從任職的滅蟲公司借用相應工具，即以防毒面具和眼罩象徵頭盔，以雨衣象徵盾牌。法官稱說法令人摸不着頭腦，「頭盔便是頭盔」，退而求其次都可以買單車頭盔充當道具，或利用網上資料圖片。

法官又稱，第九被告運輸工柯俊明（23歲）供稱當晚預約了「骨妹」提供色情按摩才到油麻地，完事後在街上被誤捕，法官認為正常下他大可轉身上樓找該「骨妹」暫避風頭，即使要付費亦在所不計，或至少返回大廈電梯大堂。至於第五被告跌打醫師吳卓泓（22歲）供稱到場為傷者施醫及順路為醫館買薑片，法官反駁吳是跌打師傅而非急救員，又無急救證書，一股熱血、憑有限知識及資源冒險救人是說得過，但深夜由荃灣出旺角主要買薑片及順路救人，說法非常牽強。

另外，舞台技術員雷曉天（24歲）及城大學生安俊彥（20歲）分別自辯稱途經暴動現場被誤捕，不獲法官接納；無業梅晉豪（23歲）、女文員潘伊晴（24歲）、女學生戴卓欣（20歲）及學生王智勇（25歲）均無自辯。法官最終裁定控方成功舉證各人並非無辜，當日身處現場意圖參與暴動。吳悅橋另涉管有噴漆，法官亦拒納吳解釋是工作時用作標示放老鼠藥位置的滅蟲工具，認為用於破壞，裁定該罪成立。

另一案涉6人 兩認罪

涉及5男1女案件昨於區院開審，郭傑超（20歲）及劉思彤（25歲）承認暴動罪，案情稱當晚二人在油麻地彌敦道一帶參與暴動被捕，法官下令兩人暫還押至5月11日作求情。其餘4男分別為梁少明（45歲）、謝健樂（23歲）、黃家榮（19歲）及張創發（30歲），不認罪今日在區院續審。

【案件編號：DCCC 750/20、574/21】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 油麻地 理大救援戰 反修例事件

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