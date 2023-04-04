工聯會：警惕遊行風險 五一復辦否尚考慮

吳秋北：表達訴求方式很多 有效就用

吳秋北昨與傳媒茶敘時，被問是否主要擔心遊行風險，他指「遊行風險是其中一個大家擔心的（因素）」，過往有人在「黑暴」期間利用遊行「搞顛覆和暴亂」，「我們是有警惕」。他指警方很緊張，並於國家安全層面有各種考慮，「我們最主要考慮什麼方式先有效表達訴求」。至於辦酒會或記者招待會是否足以表達勞工訴求，他認為應是多方面和多渠道，例如酒會有社會各階層出席，可發表主張和政策倡議。

黃國：侍應運輸業僱員多 輸外勞須審慎

近期有消息指政府研究推出特別計劃輸入建造業和飲食業等基層行業外勞，被問是否同意做法，工聯會理事長黃國稱要看不同行業實際情况，重申補充勞工計劃行之有效，若要輸入外勞，應按照原有制度，由勞顧會審批和監督。他透露正了解不同行業情况並提出建議，例如安老業低薪，政府應優先改善人力緊張行業的聘用待遇，「人工低就加人工」，強調政府應解決人力資源和規劃問題。吳秋北稱，若侍應和運輸等行業輸入外勞，必須很審慎考慮，因涉及許多打工仔生計。

今年是工聯會創會75周年，工聯會將舉辦一系列會慶活動，包括工運歷史參觀團、酒會、文藝晚會，本月中將發布工聯會75周年歷史圖文集《砥礪奮進》。逾300頁圖文集記錄該會的發展、工運歷史和重要大事，例如爭取勞工權益和參政工作、六七反英抗暴、新冠抗疫行動，書內有二維碼供掃描，以觀看影片和收聽「有聲書」。