稱九成零售商撐輸外勞 邵家輝倡引灣區人力 允即日往返

調查指八成半零售商長期缺人

邵家輝公布《批發及零售業人手短缺及輸入勞工》調查，訪問800家批發或零售商，包括中小企和大企業。就輸入人力的薪酬水平方面，54.4%受訪公司認為應低於本地勞工，44.9%認為應與本地相等，僅0.7%認為應高於本地。49.8%認為輸入勞工的工作簽證或合約期限應為兩年，35.6%商戶則認為應以3年為限，其餘主張一年。

百貨店嘆前線持續數百個空缺

百貨連鎖店代表魏麗霞在發布會上表示，集團一直面對員工流失，過去3年疫情連帶新移民勞動力也下降，令情况更嚴重。她指集團前線持續有300個職位空缺，佔整體員工20%，近40間分店全日僅得一人當值，其他分店營業時間也被迫縮短，更有分店因人手不足而放棄續約經營。

有份出席的化妝品連鎖店代表陳郭詩慧指出，前線銷售人員出現斷層，佔150個職個空缺中約15%，預計佔比於開新舖後會提高至約25%。郭詩慧稱已轉行的員工不願重操故業、輪班輪休工作，而中短期內難以培訓足夠精英，需輸入銷售人員。邵家輝強調，業界一定會優先保障本地員工就業，但批發零售行業需要大量人力，持續人手不足及成本增加將阻礙業界和整體經濟復元，令發展動力減低。