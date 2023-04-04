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警涉查案偷iPad 失主定位揭發 疑順手牽羊 寓所揭另案事主亡妻首飾

【明報專訊】一名29歲男警調查上水一間獨立屋的爆竊案期間，涉嫌「順手牽羊」，偷取事主的蘋果平板電腦iPad。報案人透過蘋果「Find My」定位功能，找到失機位置，警方調查後發現iPad藏於該男警寓所附近天井，並在他家中起出兩件首飾，懷疑是另一名報案人亡妻的遺物，揭發他涉另一宗盜竊。該名男警被警方以涉嫌「盜竊」罪拘捕，現正扣留調查，亦已停職。

iPad藏住所附近天井

上月31日早上，警方接報上水金翠路38號St Andrew's Place一獨立屋懷疑遭賊人入屋爆竊，損失一批名表、首飾及現金，總值73萬元，案件交大埔刑事調查隊調查。當晚，警方再接獲一名65歲女子報案，指警方當日早上到其寓所調查後，發現遺失一部平板電腦。該女子利用蘋果「Find My」功能，發現失機在粉嶺一幢住宅大廈內。

頸鏈手鏈共值2萬元

大埔警區重案組人員接手調查案件，警員翌日（1日）到該大廈搜索，同日接獲大廈一名保安報案，指於天井發現一部平板電腦，警方懷疑就是涉事失物。

警員同日搜查上址涉案男警的寓所，發現另外一條頸鏈和一條手鏈，合共價值約2萬元。警方調查後，懷疑兩件首飾是屬於另一宗發生於去年12月11日的爆竊案失物，是報案人亡妻的遺物，而報案人以為兩件首飾一早被盜，所以沒有為意。

涉案警員前日（2日）下午被警方以涉嫌「盜竊」拘捕，據悉他為大埔刑事調查隊探員，現時已被停職。案件轉交新界北總區重案組繼續跟進。警方重申，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

相關字詞﹕盜竊 男警

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